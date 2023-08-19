أول تعليق من سليمان وهدان بعد استقالته من إدارة الزمالك

علق النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بعد تقدمه باستقالته من عضوية مجلس الإدارة.

وقال وهدان الزمالك سيظل موجود بتاريخه ورجاله، وأتمنى أن يكون المستقبل أفضل للنادي".

وتابع: "تقدمنا باستقالة بسبب عجزنا عن حل عدد كبير من المشكلات التي تعرض لها النادي".

وأتم: "قررنا تقديم مصلحة نادي الزمالك على مصالحنا الشخصية، ولهذا السبب قمنا بتقديم استقالة جماعية".

أعلن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك استقالتهم بشكل جماعير من مناصبهم وذلك من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخثية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في مفاجأة من العيار الثقيل أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

ومن المقرر أن يتقدم جميع أعضاء المجلس باستقالتهم الرسمية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الساعات المقبلة.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، قد أصدر بيانًا قبل قليل أعلن من خلاله استقالته من منصبه موقع “فيس بوك”.

وأوضح أحمد مرتضى أن سبب استقالته يرجع للانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة بعد المبادرة التي أطلقها لإنقاذ القلعة البيضاء من الأزمة المالية الطاحنة.