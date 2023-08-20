من بينهم محكوم عليه بالإعدام.. الداخلية تضبط عددًا من الهاربين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها في مجال ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

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ففي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وتم ضبط(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) محكوم عليه غيابياً بالإعدام فـى قضية " قتل عمد"حال تواجده بنطاق مديرية أمن الفيوم.

كما تم ضبط(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (27سنة وكفالات مالية فى 41 حُكم "جزئى ، مستأنف"بتهم "تبديد - شيك") حال تردده على محل إقامته.

وتم القبض علىلا (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف) ، محكوم عليه بالحبس (65سنة وكفالات مالية فى 73 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد - إيصال أمانة") بمكان إختبائه بنطاق مديرية أمن دمياط.

(عاطل - مقيم بمحافظة الوادى الجديد) ، محكوم عليه بالحبس (11 سنة وكفالات مالية فى 43 حُكم "جزئى- مستأنف" بتهم "تبديد").. بمكان إختبائه بأحد المزارع بمركز شرطة جهينة بسوهاج.

ضبط (تاجر- مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت بالبحيرة) ، محكوم عليه بالحبس 39 سنة وكفالات مالية فى 58حُكم "جزئى - مستأنف"بتهم "تبديد") .. حال تردده على محل إقامته.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.