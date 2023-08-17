جنايات أسيوط تحكم بالسجن المؤبد علي 4 أشخاص خطفوا روح ابن عمهم

عاقبت المحكمة الجنائية في الدائرة الثالثة عشرة بأسيوط أربعة أشخاص، بينهم شقيقين، بالسجن المؤبد لقتلهما ابن عمومتهم وإصابة شقيقته بسبب خلافات عائلية في مركز الغنايم بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل، وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 5770 لسنة 2020 جنايات مركز الغنايم إلى تلقي بلاغ لمركز الشرطة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة "العواشير"، وتواجد قتيل ومصاب.

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، الرائد علي جلال، وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين "كامل ج.ع" وشقيقه "كمال ج.ع" و"علي ش.ع" و"إبراهيم ه.إ" المتهمين، و"فتحي ج.ع" وشقيقه "أحمد ج.ع" المجني عليهما جميعًا، وهم أبناء عمومة من عائلة "العواشير"، وأسفرت المشاجرة عن مقتل "فتحي ج.ع" وإصابة شقيقه "أحمد ج.ع".