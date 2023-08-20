بنوك حكومية وخاصة تطرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وبدوريات صرف متنوعة

اعلنت البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية شهادات ادخار بعوائد مرتفعة بدوريات صرف متنوعة، وبآجال مختلفة، بشكل يلبي احتياجات جميع العملاء الراغببن في استثمار مدخراتهم بأمان، وربط هذه الأموال بشهادات في البنوك.

شهادة ثروة بلس بالجنيه المصري:

ومن جهته يقدم البنك المصري الخليجي لعملائه من القطاع المصرفي شهادة ثروة بلس لأجل 3 سنوات بالجنيه المصري، وبحد أدنى للإصدار 1000 جنيه مصري ومضاعفتها، ويمكن للعملاء استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.

ويكون معدل العائد ثابتًا خلال السنة الأولى ويبلغ 23% سنويًا، على أن يكون متغير في السنة الثانية والثالثة، ليساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

ويتم إعادة احتساب العائد على أساس خصم نسبة من إجمالي مبلغ العائد المحتسب منذ تاريخ الشهادة وفقًا لما يلي، من الشهر السابع وحتى سنة 75% من مبلغ العائد المنصرف، و65% من السنة الثانية من مبلغ العائد المنصرف، و55% من السنة الثالثة من مبلغ العائد المنصرف.

كما يطرح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها، بسعر عائد 19.5% بدورية صرف ربع سنوية، وتكون الشهادة لمدة 3 سنوات بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها، بعائد 19% بدورية صرف شهرية.

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج بحد أدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفتها لمدة 3 سنوات بعائد 22% للسنة الأولى و16% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة يصرف شهريًا.

ويطرح بنك مصر شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد 19% بدورية صرف شهرية، بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

كما يطرح البنك شهادة ابن مصر 2 لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريًا بنسبة 22% للسنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة بحد أدنى 1000 جنيه لشراء الشهادة.

وتكون الشهادة الثلاثية بعائد متغير لمدة 3 سنوات على فئتين، الأولى بدورية صرف للعائد 19.5% ربع سنويًا بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها، والأخرى بدورية صرف شهرية بحد أدنى للشراء 500 جنيه ومضاعفتها.

ويطرح البنك الزراعي شهادة الخير لمدة 3 سنوات بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها، بعائد 19% بدورية صرف شهرية و19.5 بدورية صرف سنوية.

شهادات بنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية :

ويقدم بنك البركة للعملاء الراغبين في استثمار أموالهم من خلال شهادات بنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، شهادة الماسية بلس بعائد سنوي متغير لا يقل عن 19% ويصرف شهريًا، بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

وفى ذات السياق قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا فى تصريحات صحفية ، ان تحريك عوائد بعض حسابات التوفير سوف تشهد فوائد شرائح الودائع البنكية زيادة قريبة بناءً على المعدل المرفوع طرف البنك المركزي، والتي سيقابلها رفع تدريجي في معدل الفائدة على جملة القروض الشخصية النقدية وقروض السلع المعمرة والسيارات وسداد المديونيات وقروض التعليم والتمويل العقاري والقطاعات الإنتاجية، خارج إطار المبادرات ذات الفوائد المتناقصة.

وأشارت الدماطي ، ان الفترة المقبلة قد تقوم البنوك بالتحول بطرح شهادات ادخار ثلاثية تراكمية مدفوعة مقدمًا بعوائد تتراوح بين 40% و50%، حسب سيولة كل بنك، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يرى القطاع المصرفي عودة لشهادات الادخار ذات السنة الواحدة لكن بعوائد مدفوعة مقدمًا.

فيما قال الدكتور محيي عبدالسلام، الخبير الاقتصادي فى تصريحات صحفية ، إن اتجاه البنوك نحو طرح شهادات ادخار بآجال سنة وسنة ونصف بعوائد تقترب من الـ 23%، في ظل طرح شهادات ادخارية أخرى متغيرة العائد بآجال قصيرة، تتناسب مع إمكانية تحريك البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

وأضاف عبدالسلام ، أن البنوك ستتجه نحو تعظيم فوائد الودائع وحسابات التوفير لتجنب تخارج جزء كبير منها لصالح البنوك الأخرى، وللحفاظ على العملاء الحاليين مع تشجيع أخرين للانضمام لها.

وتتميز شهادات الادخار بفوائد أعلى من حسابات التوفير العادية، وذلك بموجب شروط محددة تختلف من مؤسسة مالية إلى أخرى. وتختلف مدة الاستثمار المطلوبة لشهادات الادخار من بضعة أشهر إلى سنوات، وتتوفر بفائدة ثابتة أو متغيرة.

وتختلف أيضًا شروط السحب المبكر على الودائع، حيث يمكن أن يتم تطبيق رسوم أو عقوبات على المودعين الذين يسحبون رصيدهم قبل انتهاء فترة الاستثمار المحددة في الشهادة.

وتتوفر بعض أنواع شهادات الادخار الخاصة التي تتيح فرصة الحصول على تخفيضات ضريبية، وتختلف هذه الشهادات عن الشهادات العادية من حيث المتطلبات والشروط والفوائد.

طرق شراء شهادات ادخار

ويمكن للراغبين شراء شهادات ادخار، كالتالي: