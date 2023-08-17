بنك قناة السويس يرفع رأسماله الي 5 مليارات جنيه خلال 5 سنوات

بزيادة 150% وبالتنمية الذاتية

أكد حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أنه رغم من التحديات التي واجهت البنك والعالم اجمع خلال تلك الفترة الماضية من تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.

فقد نجح البنك في خلال الخمس سنوات الماضية في زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه مصري عام 2019 وصولا الي 5 مليار جنيه مصري ليتوافق مع متطلبات البنك المركزي للحد الأدنى لرأس المال وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك.

حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس

وأضاف أن البنك قام باتخاذ خطوات زيادة رأس المال إعتباراً من نهاية عام 2019 حيث تقرر توزيع اسهم مجانية على السادة المساهمين 200 مليون جنيه مصري ، وفى نهاية عام 2020 تقرر توزيع اسهم مجانية 704.3 مليون جنيه مصري ، وفى نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية 695.7 مليون جنيه مصري ، وفى نهاية عام 2022 تقرر توزيع مبلغ 1 مليار جنيه مصري ويتم حالياً الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لاتمام عملية التوزيع، كما وافقت الجمعية العامة في 13 أغسطس 2023 على توزيع اسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصري وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة

يذكر أن تلك الزيادات والبالغ قيمتها 3.0 مليار جنيه مصري تمت من أرباح البنك المحققه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 حيث ساهمت في زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصري الى 5.0 مليار جنيه مصري وبنسبة زيادة 150% وتلك الأرباح تحققت نتيجة اعمال تدعيم البنية التحتيه للبنك

وأضافة هوية بصرية جديدة للفروع وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك مع اضافة منتجات جديدة ساهمت في نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.