يتيح بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، يأتي ذلك في إطار تقديم المساعدة للأسر الفقيرة، وتقديم لها يد العون بغية مواجهة الأعباء المعيشية في الحياة.

بنك ناصر الاجتماعي

وفي سياق ذلك يسعى الكثير من المواطنين، إلى معرفة كافة التفاصيل الكاملة للحصول على مساعدات مالية من بنك ناصر الاجتماعي، والاتسفادة من الدعم المقدم من البنك.

فئات تحصل على المساعدات المالية من بنك ناصر

حيث أن هناك فئات محددة مسموح لها الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي، وهم أسرة المسجون، والأسرة المعيلة وأسرة المريض، وطلاب الجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها، كما تشمل الفئات أيضًا المهجورة والأرملة، وأيتام الأبوين، ومشروعات التخرج للطلبة، والمعاقون ومن لديهم الكوارث.

شروط الحصول على المساعدات المالية من بنك ناصر

يكون الفرد أو الأسرة في حالة إحتياج وغير قادرين على تلبية إحتياجاتهم الأساسية

التحاق أحد أفراد الأسرة بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، وعليه مصروفات دراسية

أن يكون أحد أفراد الأسرة المستحقة في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج

يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وحصل على شهادة جامعية.

تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة

يكـــون أحد أفــــراد الأســــرة مريض، ويحتاج إلى رعاية صحية شاملة بتكاليف تفـــوق القدرة المادية.

طريقة الحصول على المساعدات المالية من بنك ناصر

يجب تقديم نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الإجتماعي التابع لمحل الإقامة.

توفر صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل.

وجود أصل البحث الإجتماعي معتمد ومختوم.

وجود خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

توفر شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.