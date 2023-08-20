إسبانيا تواجه أسوأ موجة لحرائق الغابات في تاريخها

أعلنت السلطات المحلية في أسبانيا أن البلاد تواجه أسوأ موجة حرائق للغابات في تاريخها، حيث أن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة تجعل مهمة رجال الإطفاء صعبة للغاية للسيطرة وإخماد الحرائق في جزيرة تينيريفي بجزر الكناري.

حرائق الغابات في اسبانيا

وقالت السلطات المحلية حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد إنه تم إجلاء أكثر من 12 ألف شخص ، وكان رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية فيرناندو كلابيخو قد أعلن الجمعة الماضية أن حرائق الغابات طالت ما يقرب من خمسة آلاف هكتار من المناطق الطبيعية في جزيرة تينيريفى بجزر الكناري، وهو ما يعادل نحو سبعة آلاف ملعب كرة قدم.