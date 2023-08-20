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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسبانيا تواجه أسوأ موجة لحرائق الغابات في تاريخها

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أعلنت السلطات المحلية في أسبانيا أن البلاد تواجه أسوأ موجة حرائق للغابات في تاريخها، حيث أن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة تجعل مهمة رجال الإطفاء صعبة للغاية للسيطرة وإخماد الحرائق في جزيرة تينيريفي بجزر الكناري. 

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حرائق الغابات في إسبانيا تخرج عن السيطرة والحكومة تكافح

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إعلان حالة الطوارئ جراء حرائق الغابات بالغرب الكندي

حرائق الغابات في اسبانيا 

وقالت السلطات المحلية  حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد إنه تم إجلاء أكثر من 12 ألف شخص ، وكان رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية فيرناندو كلابيخو قد أعلن الجمعة الماضية أن حرائق الغابات طالت ما يقرب من خمسة آلاف هكتار من المناطق الطبيعية في جزيرة تينيريفى بجزر الكناري، وهو ما يعادل نحو سبعة آلاف ملعب كرة قدم.

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