حرائق الغابات في إسبانيا تخرج عن السيطرة والحكومة تكافح

أفاد مسؤولون أن نحو 250 رجل إطفاء يكافحون حرائق غابات خارجة عن السيطرة الأربعاء في جزيرة تينيريفي السياحية في اسبانيا تسببت بإغلاق طرق وإخلاء خمس قرى.

والحرائق التي اندلعت مساء يوم الثلاثاء الماضي اجتاحت منطقة غابات تتميز تضاريسها بالوديان في الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة التي تشكل جزءا من أرخبيل الكناري قبالة شمال غرب إفريقيا.

وقال رئيس الحكومة الإقليمية فرناندو كلافيو في مؤتمر صحافي في تينيريفي في ساعة متأخرة مساء الأربعاء الحريق خرج عن السيطرة والسيناريو ليس إيجابيا.

أضاف "هدفنا هو منعه من الامتداد أكثر. لقد كان يوما بالغ الصعوبة".

13 طائرة ومروحية

ولفت كلافيو إلى أن نحو 250 رجل إطفاء تدعمهم 13 طائرة ومروحية، بينهم ثلاث أرسلت من البر الرئيسي لإسبانيا، يعملون على احتواء الحرائق في منطقة يصعب الوصول إليها.

وأشار إلى أن النيران أتت حتى الآن على نحو 1800 هكتار.

وأخلت السلطات قرى أراتي وتشيفيسايا وميديا مونتانا وأيافونا ولاس لاغونيتاس صباح الأربعاء في إجراء احترازي بسبب الدخان الكثيف.

وقطعت السلطات المحلية الطرق المؤدية إلى الجبال في الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة.

وقال رئيس جهاز الحماية المدنية في الأرخبيل مونتسيرات رومان نطلب من السكان التقيد بكل هذه الإجراءات.

وتأتي حرائق الغابات في تينيريفي بعد أن تعرضت جزر الكناري لموجة حر أدت إلى إصابة العديد من المناطق بالجفاف، ما زاد من خطر اندلاعها.

ويعتبر العلماء أن التغير المناخي وراء موجات الحر التي تضرب العالم.

ومع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر مع مرور الوقت، من المتوقع أن تصبح موجات الحر أكثر تواترا وشدة وانعكاساتها أوسع نطاقا.