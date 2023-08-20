بشرى لكل الأسر .. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية

اشتعلت النار في أسعار جميع السلع، بعد ارتفاع قيمة التضخم، وتهاون قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحطمت الأسعار أرقام قياسية، أرهقت الأسر الفقيرة والمتوسطة.

وكثفت الحكومة جهودها خلال الفترة الأخيرة، من خلال العمل على توافر السلع في الأسواق، والتصدي للمحتكرين، وأسفرت الجهود عن تراجع 7 سلع أساسية أبرزها الزيت والفول والجبن الرومي والدواجن.

أسعار السلع الأساسية

ومن ضمن السلع التي تراجعت أسعارها الزيت والدواجن ومنها ما يلي:

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 63.55 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

سجل سعر كيلو العدس المعبأ نحو 45.41 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

سجل سعر لتر زيت الذرة كريستال نحو 73.88 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.

سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة نحو 88.24 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

أسعار السلع الأساسية

سجل سعر كيلو الفول السائب نحو 35.27 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

سجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 188.04 جنيه، بتراجع 11.65 جنيه.

وتراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة، وانخفض الكيلو 1.66 جنيه، ليسجل نحو 88.24 جنيه، وسجلت الدواجن البيضاء نحو 70 جنيهًا.