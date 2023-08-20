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الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بشرى لكل الأسر .. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

اشتعلت النار في أسعار جميع السلع، بعد ارتفاع قيمة التضخم، وتهاون قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحطمت الأسعار أرقام قياسية، أرهقت الأسر الفقيرة والمتوسطة.

 

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شعبة المواد الغذائية: استقرار معظم أسعار السلع

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ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية ومعدل التضخم يتجاوز 33.7%

وكثفت الحكومة جهودها خلال الفترة الأخيرة، من خلال العمل على توافر السلع في الأسواق، والتصدي للمحتكرين، وأسفرت الجهود  عن تراجع 7 سلع أساسية أبرزها الزيت والفول والجبن الرومي والدواجن.

 

أسعار السلع الأساسية

 

ومن ضمن السلع التي تراجعت أسعارها الزيت والدواجن ومنها ما يلي:

 

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 63.55 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

 

سجل سعر كيلو العدس المعبأ نحو 45.41 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

 

سجل سعر لتر زيت الذرة كريستال نحو 73.88 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.

 

سجل سعر كيلو الدواجن الطازجة نحو 88.24 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

أسعار السلع الأساسية 

سجل سعر كيلو الفول السائب نحو 35.27 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

 

سجل سعر كيلو الجبن الرومي نحو 188.04 جنيه، بتراجع 11.65 جنيه.

 

وتراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة، وانخفض الكيلو 1.66 جنيه، ليسجل نحو 88.24 جنيه، وسجلت الدواجن البيضاء نحو 70 جنيهًا.

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