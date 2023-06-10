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السبت 10 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية ومعدل التضخم يتجاوز 33.7 %

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  ارتفاع معدل التضخم الشهري  فى اسعار السلع الاستهلاكية 2.7 %،و بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (174.1) نقطة لشهر مايو مقارنة بشهر ابريل 2023.وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.7%) لشهر مايو 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

ارجع الحهاز برئاسة اللواء خيرت بركات أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).

أشار الجهاز ان سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.5%) خلال شهر مايو مقارنة بشهر ابريل وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)،  

وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%).
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.0%).و سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة   الاقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4).

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

و سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.4%).
وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).

واشار الحهاز الى التغيير السنوى في اسعار السلع حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (58.9%) مقارنة بمايو 2022وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (87.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (32.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (26.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (34.8%).

و سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (23.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (23.2%).وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.5%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%).
وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً  قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (32.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (44.8%).
كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (24.1%). وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (25.0%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (24.0%).وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (27.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (7.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.3%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.8%). وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.8%).

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