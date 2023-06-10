ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية ومعدل التضخم يتجاوز 33.7 %

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري فى اسعار السلع الاستهلاكية 2.7 %،و بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (174.1) نقطة لشهر مايو مقارنة بشهر ابريل 2023.وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.7%) لشهر مايو 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهر من العام السابق.

ارجع الحهاز برئاسة اللواء خيرت بركات أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).



أشار الجهاز ان سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (3.5%) خلال شهر مايو مقارنة بشهر ابريل وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)،ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)،

وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.0%).و سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4).

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

و سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (2.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (6.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.4%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.2%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (1.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.5%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.7%).

واشار الحهاز الى التغيير السنوى في اسعار السلع حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (58.9%) مقارنة بمايو 2022وتأتى التغييرات نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (87.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (32.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (26.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (34.8%).

و سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (23.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (23.2%).وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (34.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.5%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (32.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (44.8%).

كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (24.1%). وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (25.0%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (24.0%).وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (27.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (7.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (51.3%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (48.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.8%). وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (50.8%).