جمارك برج العرب بالإسكندرية تحبط محاولة تهريب شيش إلكترونية

ضبط راكب قادم من الامارات مهرب شيش قيمتها 846 الف جنيه

تحقق نيابة غرب الإسكندرية في واقعة قيام رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، بغرب الإسكندرية في احباط محاولة تهريب كمية من الشيش الالكترونية ولوازمها بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

كان الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى اخطارا من مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، يفيد أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي، جرى الاشتباه في الراكب (ا.ع.ع)، مصري الجنسية وبسؤال الراكب عما اذا كان بحوزته أي شيء يجب الإفصاح عنه أو محظور استيرادها أو يتطلب أي موافقات استيرادية أو رقابية أو يستحق عنه سداد ضرائب جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، أجاب بالنفي وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، أفراد الطاقم الاشتباه في ٤ حقائب تلاحظ وجود بها أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

بالعرض على مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وكذا تفتيش الراكب ذاتيًا والتفتيش تبين وجود 31 شيشة الكترونية ماركات مختلفة،و3570 مستلزم شيشة الكترونية (كويل) ماركات مختلفة بإجمالي ٣٦٠١ قطعة شيش الكترونية ولوازمها، وقدرت القيمة الجمركية ٤٢٣٠٠٠ جنيه، وأن اجمالي الرسوم الجمركية المعرضة للضياع ٢١٣٥٣١ جنيه، وتقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ ٨٤٦٠٠٠ جنيه.

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣.