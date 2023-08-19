عاجل
عبد السند يمامة يوجه بعدم الرد على الانتقادات ضد الحزب ويؤكد القانون خير رادع إصابة قوية لـ تريزيجيه بمباراة جالطة سراي وطرابزون بالدوري التركي جوجل يكشف عدم ترتيب الموقع رغم تحسين محركات البحث الجيدة
الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

"طمعان" في قمح مصر .. رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى لوزير لبناني.. شاهد

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى وزير لبناني، يريد الحصول على قمح مصر لسد مشكلة بلاده من المحصول، قائلا: “بلاش القمح بتاعنا معندناش فائض والله”.
وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، كل التحية للأشقاء في لبنان وعارفين ظروفهم ولكن كل دولة يا دوب بتلبي احتياجات شعبها وإحنا بنشتري القمح.

txt

الحملة عليه شديدة.. أحمد موسى يدعو للرئيس السيسي على الهواء (فيديو)

txt

أحمد موسى يعرض لقطات من الصوب الزراعية للرد على شائعات الإخوان (فيديو)

وأثار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد إعلان الأخير عن استيراد القمح من مصر.

وقال الوزير اللبناني إن أزمة القمح اللبناني بسيطة، لأن مصر تستهلكهم في ثلاثة أسابيع فقط، منوهًا إلى أن مصر استطاعت تخزين احتياطتها من القمح.

 

وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة النطاق في الشبكات الاجتماعية عند اللبنانيين والمصريين.

ويعتقد العديد من رواد مواقع الاتصال أن الوزير اللبناني قد نسي أن مصر تستورد القمح وقبل أيام قليلة اشترته من شركة الظاهرة من منظمة الإمارات العربية المتحدة مقابل 500 ألف دولار. 

 

 

مواد متعلقة

أحمد موسى يكشف عن فشل محاولة اغتياله.. حماية من ربنا (فيديو)

أحمد موسى يفضح محمد ناصر: يتقاضى 40 ألف جنيه إسترليني

أحمد موسى: هناك ما لم يعلنه السيسي حتى الآن عن جماعة الإخوان (فيديو)

أحمد موسى يستنكر "مصيبة السجائر".. الحيتان السبب (فيديو)

أحمد موسى يحرج الإخوان بعد الإقبال على القطار الكهربائي (فيديو)

أحمد موسى يكشف موقف محمد صلاح من الإغراءات السعودية (فيديو)

أحمد موسى عن مهلة كهربا الجديدة: "اللي يزعل يشرب من البحر" (فيديو)

أحمد موسى يوجه رسالة للخطيب بسبب إقالة سيد عبدالحفيظ.. صارح الجماهير (فيديو)