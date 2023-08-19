"طمعان" في قمح مصر .. رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى لوزير لبناني.. شاهد

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى وزير لبناني، يريد الحصول على قمح مصر لسد مشكلة بلاده من المحصول، قائلا: “بلاش القمح بتاعنا معندناش فائض والله”.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، كل التحية للأشقاء في لبنان وعارفين ظروفهم ولكن كل دولة يا دوب بتلبي احتياجات شعبها وإحنا بنشتري القمح.

وأثار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد إعلان الأخير عن استيراد القمح من مصر.

وقال الوزير اللبناني إن أزمة القمح اللبناني بسيطة، لأن مصر تستهلكهم في ثلاثة أسابيع فقط، منوهًا إلى أن مصر استطاعت تخزين احتياطتها من القمح.

وأثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة النطاق في الشبكات الاجتماعية عند اللبنانيين والمصريين.

ويعتقد العديد من رواد مواقع الاتصال أن الوزير اللبناني قد نسي أن مصر تستورد القمح وقبل أيام قليلة اشترته من شركة الظاهرة من منظمة الإمارات العربية المتحدة مقابل 500 ألف دولار.