أحمد موسى يعرض لقطات من الصوب الزراعية للرد على شائعات الإخوان (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريراً مفصلا عن الإنتاج الزراعي من قاعدة محمد نجيب، مؤكدا أنها صورة من أرض الواقع، وأهل الشر يبثون الشائعات على الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب.

وأكد أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء،أن إنتاج الصوب الزراعية مستمر بكثافة في قاعدة محمد نجيب، مضيفا أن هناك حملات من أعداء الوطن ضد الإنتاج من قاعدة محمد نجيب.

10 آلاف فدان يتم زراعتها في قاعدة محمد نجيب

وأضاف أحمد موسى، أن هناك 10 آلاف فدان يتم زراعتها في قاعدة محمد نجيب، وهناك حالة من الجنان لدى أعداء الوطن ضد المشروعات القومية في البلد.



