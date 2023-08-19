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السبت 19 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الحملة عليه شديدة.. أحمد موسى يدعو للرئيس السيسي على الهواء (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

 أبدى الإعلامي أحمد موسى، إنزعاجه من انسياق بعض المصريين للشائعات التي يروجها جماعات أهل الشر حول عدم جدوى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة.

 وأفاد أنه تحدث خلال الأسبوع الماضي عن سعر البصل ولكن أهل الشر استغلوا هذا الموضوع وتناولوه بطريقتهم، قائلًا: “حسيت البصل أنه ألماظ وكأنه الناس بتأكل وتشرب بصل”.
 

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 حملة شديدة:

 وأكد أن الدولة تدعم رغيف العيش بـ 91 مليار جنيه، موضحًا أن مصر تخبز يوميًا 26 ألف طن دقيق وهذه أرقام غير موجودة في أي مكان ومحدش يقدر يعملها غيرنا، لإنتاج 8 مليارات رغيف شهريًا.


 ودعا للرئيس السيسي على الهواء، مرددًا: “ربنا يحميه ويحفظه لأن الحملة شديدة قوي”، مردفًا: “أنا بحاول أحط المواطن اللي بيحبنا ونحبه في الصورة، وجمهورنا العظيم اللي يثق فينا ونقوله عشان يخلي باله من أهل الشر، والتحالف مستمر ضد الرئيس الذي أجهض مخطط أهل الشر".

 الاستمرار في المشروعات:

 ولفت أن الدولة المصرية رغم الأزمة الاقتصادية لن تتوقف عن تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع والمواطن، وذهاب الرئيس السيسي للسلوم على حدود مصر الغربية، وقيامه بجولة تفقدية في السلوم، تحمل داخل طياتها الكثير من الرسائل.

 وقال إن الرئيس السيسي وجولته للسلوم في درجة حرارة تصل لـ45 مئوية، رسالة ومؤشر واضح، معقبًا: “كان الرئيس ممكن يقعد ومش يروح السلوم، ولكن ذهاب الرئيس السيسي له رسائل كثيرة”.

 حفاوة بالرئيس:

 ولفت أحمد موسى أن هناك حفاوة استقبال الرئيس السيسي خلال تفقده لمدينة السلوم للمرة الأولى، موضحًا أن الحفاوة التي استقبل بها أهالي السلوم تعبر عن حقيقة ومحبة الشعب المصري في جميع المحافظات للرئيس السيسي، معقبًا: “متصدقوش السوشيال ميديا، شوفوا الواقع”.

 واختتم موسى حديثه قائلًا: “الدولة والرئيس يعلمان أن الوضع الاقتصادي مأثر على كل بيت، المزارع والطالب والمواطن عاوز فلوس، طيب الرئيس عنده مش عاوز يدي، لا والله الرئيس يعمل كل حاجة، دا رفع الأجور والمعاشات كل ما يلاقى فرصة”.

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