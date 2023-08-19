موعد حفل ويجز مع الصواريخ فى لندن

يحيي مطرب الراب ويجز حفلًا غنائيًا جديدًا في لندن، وذلك في 5 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم ويجز مجموعة من أغانيه التي يحبها جمهوره.

ويشارك ويجز فى الحفل فرقة الصواريخ، وكتب ويجز عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "أراكم في لندن".

ومن المقرر أن يسافر ويجز الفترة المقبلة إلى عدد من دول أوروبا لإحياء عدد من الحفلات، والتي ستكون بدايتها في هيوستن، بالتحديد يوم 4 نوفمبر، ومن ثم لوس أنجلوس لإقامة حفلًا في السادس من شهر نوفمبر، وبروكسل يوم 27 نوفمبر المقبل، وبرلين يوم 1 أكتوبر، وباريس يوم 4 أكتوبر المقبل، ولندن يوم 5 أكتوبرو وأيضًا دول شمال أمريكا، منها: تورنتو يوم 25 أكتوبر، نيويورك يوم 29 أكتوبر، واشنطن يوم 31 أكتوبر.

وكان طرح ويجز أغنيته الجديدة "الدنيا إيه"، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "الدنيا إيه" من كلمات وألحان ويجز، وهى أغنية تنتمى لنوعية أغاني الراب التى اشتهر بها ويجز، منذ دخوله الوسط الفني.

وقدم مطرب الراب ويجز هذه الأغنية للمرة الأولى فى حفلته التي كانت في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ودائمًا ما يضع مطرب الراب ويجز شروطًا لحضور حفله، وهو يمازح الجمهور بهذه الشروط، وهى "إن شاء الله الناس كلها تيجي ما عدا أي حد مش سالك.. متجيش.. مش ناقصاك.. إن شاء الله تتبسطوا علشان دي حفلة من بتوع زمان كده".

وكان أوضح الفنان ويجز خلال تصريحات له، عن أحاديث الجمهور ورد فعلهم على الأغاني التي يطرحها، ويقين الكثيرين بأن هذة الأغاني رسالة أو يوجهها لشخص ما.

ويجز

ويجز "جميع الأغاني لم توجه لأي شخص"

وكشف ويجز أنه لا يقصد أي شخص في أية أغنية طرحها قائلًا: "جميع الأغاني لم توجه لأي شخص".

ويجز وأنغام

ويجز عن أنغام "أتمنى أعمل معاها دويتو"

وأشار ويجز أنه كان يفكر في تقديم دويتو مع الفنانة أنغام، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب إنشغالهما بأعمالهما الفنية وجداول أعمالهما الحافلة، مؤكدًا أنه يحترمها كثيرًا ويعتبرها واحدة من أفضل الفنانات في الوطن العربي مضيفًا: "ملكة ومليون في المية، وأتمنى أعمل معاها دويتو ومتحمس أوي وأتكلمنا في الفكرة".

ويجز

أغنية الدنيا إيه:

من ناحية أخرى، يذكر أن ويجز طرح مؤخرًا أغنية جديدة على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" بعنوان "الدنيا إيه" وهى من كلماته.

ويجز

على جانب آخر، أعلن ويجز تفاصيل الجولة العالمية التي سيجريها في 2023، ومن المقرر أن يحيي ويجز حفلًا في بروكسل يوم 27 سبتمبر، برلين يوم 1 أكتوبر، باريس يوم 4 أكتوبر، لندن يوم 5 أكتوبر وأيضًا حفلات شمال أمريكا منها، تورنتو يوم 25 أكتوبر، نيويورك يوم 29 أكتوبر، واشنطن يوم 31 أكتوبر، هيوستن يوم 4 نوفمبر، لوس أنجلوس يوم 6 نوفمبر.