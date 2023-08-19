الأسهم الأمريكية : "ناسداك" يسجل أكبر خسائر أسبوعية بين مؤشرات أميركا

أغلق مؤشر "ستاندر آند بورز 500" دون تغير يذكر فى أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات،يوم الجمعة، حيث عوضت المكاسب في قطاعي الدفاع والطاقة ضعف النمو في الشركات الكبيرة في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول الأسبوع المقبل.

الأسهم الأمريكية

وانخفض نمو أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة فى أسواق الأسهم الأمريكية ، مع تراجع شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" بنسبة 1.9% وشركة "تسلا" بنسبة 1.7% مع خشية المستثمرين من احتمال أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وسجل "ناسداك" فى أسواق الأسهم الأمريكية الذي يغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض أسبوعي من بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية، حيث خسر 2.6% .

وخسر المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 26.16 نقطة أو 0.2% عند 13290.78 نقطة، وكانت التراجعات الأسبوعية هي الأكبر منذ مارس 2023.

وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 0.65 نقطة أو 0.01% ليغلق عند 4369.71 نقطة، فيما تراجع 2.11% خلال الأسبوع، مسجلا خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

في المقابل، ارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بتعاملات الجمعة 25.83 نقطة أو 0.07% إلى 34500.66 نقطة، في حين سجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة 2.21% وهي أكبر خسائر منذ مارس الماضي.

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تزايد ضغوط أسعار الفائدة واقتصاد الصين

الأسهم الأوروبية

فتحت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، على تراجع وفي طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية إذ تأثرت شهية المخاطرة سلبا بسبب المخاوف المتعلقة ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة عالمياً لمدة أطول وكذلك القلق حيال نمو الاقتصاد الصيني.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% وفي طريقه إلى تسجيل رابع يوم على التوالي من الخسائر إذا استمر منخفضا لنهاية التداولات.

كما ضغط ارتفاع عوائد السندات على الأسهم هذا الأسبوع مما دفع المؤشر ستوكس 600 نحو تسجيل انخفاض أسبوعي قد يصل إلى 2% .

والاقتصاد الصيني عامل آخر يشغل المستثمرين إذ أظهرت بيانات اقتصادية ومشكلات يتعرض لها قطاع العقارات الصيني مدى تعثر التعافي هناك بعد الجائحة.

وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة الكبرى المنكشفة بقوة على الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وإيرميس بنسب تتراوح بين 0.6% و1.2% بسبب تنامي المخاوف من أثر ضعف النمو الاقتصادي في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما هبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية المنكشفة أيضا على الصين 1.1% في التعاملات المبكرة.

وهبط مؤشر فاينانشال تايمز القيادي 0.6% بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بأكثر من المتوقع في يوليو.