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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة وفيات الأمطار في الهند إلى 78 شخصا

الأمطار في الهند
الأمطار في الهند

 

قال مسؤولون هنود إن عدد الوفيات في الحوادث المرتبطة بالأمطار في ولاية هيماشال براديش خلال الأسبوع الماضي ارتفع إلى 78 شخصا اليوم السبت مع انتشال جثة أخرى من تحت أنقاض معبد شيف المنهار.

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 الأمطار في الهند

ومن بين 78 حالة وفاة منذ ليلة الأحد، كانت هناك 24 حالة في الانهيارات الأرضية الرئيسية الثلاثة في شيملا وحدها، وفقا لما نقلته وكالة برس تراست أوف إنديا عن مسؤول الشرطة سانجيف كومار غاندي.

 

وقال المسؤول إن العمليات المشتركة للجيش والقوة الوطنية وقوة الاستجابة للكوارث جارية لانتشال الجثث من تحت ركام وانقاض الانهيارات الأرضية ولا يزال يخشى أن يكون ثلاثة أشخاص على الأقل مدفونين تحت أنقاض المعبد.

 

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