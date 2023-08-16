الهند تكشف حقيقة دعوة زيلينسكي لحضور قمة العشرين

قال وزير الخارجية الهندي، "سوبرامانيان جايشانكار"، إنه لم تتم دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لحضور قمة "مجموعة العشرين"، لأنها تُعقد للبحث الاقتصادي الدولي وليس الأمن العالمي، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف جايشانكار: "هذه قمة لبحث مشاكل الطاقة والأسمدة وإمدادات الغذاء".

وشدد على أن اجتماع قادة مجموعة العشرين القادم ليس مجلس الأمن، و"مجموعة العشرين" لا تناقش قضايا الأمن العالمي.

مجموعة العشرين

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، في يناير أن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة "مجموعة العشرين"، التي ستعقد في نيودلهي في سبتمبر.

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، حيث ستعقد القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الفترة الممتدة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023.

من ناحية أخرى، كشفت السلطات الحكومية الهندية، يوم الجمعة، عن نيتها تعديل قوانين جديدة تتعلق بعقوبات القتل التعسفي والجرائم ضد النساء في إطار مشروع لإصلاح القضاء الجنائي منذ الحقبة الاستعمارية.

وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أمام البرلمان إن "التغييرات العديدة تتعلق بالمراجع التي أصبحت قديمة الآن، وتعود إلى النظام الملكي البريطاني، وأخرى إلى إشارات لعبوديتنا".

وأكد أثناء تقديمه لمشاريع قوانين الإصلاح أنه "تم وضع القوانين (القديمة) لتعزيز السلطة الإستعمارية وحماية المسؤولين الاستعماريين، وكان هدفهم هو المعاقبة وليس تحقيق العدالة".

وأوضح الوزير: "سنغير ذلك، وروح هذه القوانين الجديدة ستكون حماية الحقوق الدستورية لمواطنينا".

ويعود سن قانون العقوبات الهندي والقوانين الأخرى التي تحكم نظام الشرطة والقضاء إلى القرن التاسع عشر، عندما كانت البلاد جزءا من الإمبراطورية البريطانية.