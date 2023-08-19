فيراتي يتوصل لاتفاق على الانتقال لأهلي جدة السعودي

نجح أهلي جدة السعودي في الوصول لاتفاق على ضم ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن أهلي جدة توصل لاتفاق مع فيراتي خلال الساعات القليلة الماضية لضم فيراتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن قلعة الكؤوس لم تتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان خلال المرحلة الراهنة، بعدما أبدى لويس أنريكي، المدير الفني للبي أس جي، تمسكه باللاعب خلال الموسم الجديد 2023/2024.

وأشارت إلى أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد فيراتي خلال الفترة المقبلة، مما يجعل الأهلي السعودي في صراع قوي مع العملاق البفاري للتعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي.

وأوضحت "ليكيب" أن باريس سان جيرمان رفض عرضًا من نظيره الهلال خلال الفترة الماضية لضم الدولي الإيطالي مقابل 30 مليون يورو، حيث أعتبرت إدارة الخليفي أن المقابل المادي ضعيف، مقارنة بإمكانيات اللاعب الفنية.

وأكدت أن أهلي جدة يبحث خلال الفترة المقبلة تدعيم خط وسطه، حيث دخل في مفاوضات مع التركي هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر.

وكانت الأندية السعودية قد نجحت في إبرام تعاقدات كبيرة، حيث ضم الدوري السعودي كل من كريم بنزيما ونيمار جونيور ونجولو كانتي وروبرتو فيرمينو، والمدافع كاليدو كوليبالي وساديو ماني ورياض محرز وفوفانا وبروزوفيتش خلال الميركاتو الحالي، كما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.