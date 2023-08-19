خطوة وحيدة تفصل النصر السعودي من ضم أوتافيو

أصبح نادي النصر السعودي قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع البرتغالي أوتافيو إدميسلون دا سيلفا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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وبحسب صحيفة "Ojogo" البرتغالية فإن إدارة النصرأقتربت من حسم التعاقد مع أوتافيو إذ يتبقي فقط تحديد موعد نهائي لدفع قيمة الصفقة .

وأشارت الصحيفة أنه في حالة تحديد الموعد ستكون صفقة بيع أوتافيو هي الأكبر في تاريخ بورتو حيث تصل قيمة إنتقاله لصفوف العالمي 60 مليون يورو.

في سياق متصل تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسارة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين، وهذه المرة أمام التعاون بهدفين دون رد، مساء أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ثنائية التعاون جاءت بتوقيع المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 20، ثم أضاف أحمد باحسين الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان النصر قد تلقى خسارة أولى من الاتفاق في انطلاق الدوري السعودي، ليظل العالمي بدون أي نقاط مع دخول الجولة الثالثة.