الكاميروني تاوامبا يزور شباك النصر السعودي للمرة الرابعة

يواصل المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا لاعب نادي التعاون، تألقه أمام النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل تاوامبا هدفا للتعاون في مرمى النصر ليصبح الهدف الرابع في شباك العالمي خلال 11 مباراة.

ويعد الفتح هو الأكثر زيارة تهديفية من جانب المهاجم الكاميروني تاوامبا بواقع خمسة أهداف.

أنهى فريق النصر الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد أمام الاتفاق في المباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

سجل النجم الكاميروني لياندر تاوامبا هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 20 من الشوط الأول، حاول بعدها النصر إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من هز شباك الذئاب.

بدأ فريق النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: كونان - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: فوفانا - الخيبري - بروزوفيتش

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا

بينما دخل التعاون اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مايلسون

الدفاع: عبدالملك العييري - اندري جيروتو - وليد الأحمد - حسن كادش

الوسط: معاذ فقيهي - أشرف المهديوي - فلافيو ميديروس

الهجوم: الفارو ميدران - ماتيوس كاسترو - لياندر تاوامبا