النصر يتلقى خسارة جديدة في الدوري السعودي أمام التعاون

تلقى نادي النصر خسارة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين، وهذه المرة كانت أمام التعاون بهدفين دون رد، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ثنائية التعاون جاءت بتوقيع المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا في الدقيقة 20، ثم أضاف أحمد باحسين الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان النصر قد تلقى خسارة أولى من الاتفاق في انطلاق الدوري السعودي، ليظل العالمي بدون أي نقاط مع دخول الجولة الثالثة.

بدأ فريق النصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: كونان - العمري - لاجامي - الغنام

الوسط: فوفانا - الخيبري - بروزوفيتش

الهجوم: ماني - رونالدو – تاليسكا

بينما دخل التعاون اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مايلسون

الدفاع: عبدالملك العييري - اندري جيروتو - وليد الأحمد - حسن كادش

الوسط: معاذ فقيهي - أشرف المهديوي - فلافيو ميديروس

الهجوم: الفارو ميدران - ماتيوس كاسترو - لياندر تاوامبا