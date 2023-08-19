النار التهمت الجميع.. ارتفاع ضحايا محرقة عين شمس لـ 4 أشخاص والمتهم : طفيت ناري   

ارتفع عدد ضحايا مذبحة عين شمس، لـ 4 أشخاص، بعدما فارقت شقيقة المتهم، الحياة متأثرة باصابتها، لتلحق بابنها وزجها في الواقعة المأساوية، التي أبكت أهالي المنطقة.

مذبحة أسرية بعين شمس

وكانت منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، قد شهدت مذبحة أسرية، راح ضحيتها 3 أشخاص وأصيب9 آخرين حرقًا بعدما قام شقيق إحدى الضحايا بسكب البنزين عليهم أثناء نومهم للإنتقام منهم بسبب الإرث.

مسرح الجريمة

وفجر بعض شهود العيان في مذبحة عين شمس العديد من المفاجأت حول المتهم في حوار خاص مع “الوفد” مؤكدين؛ بأنه كان يعيش مع المجني عليهم منذ فترة، وقام بارتكاب الجريمة الساعة 3 فجرًا وأشعل النيران في الشقة وأغلق عليهم الباب وقام بسكب البنزين على السلم.

وقالت نجوى، 65 سنة وجارة المجني عليهم، وشاهدة عيان، النيران كانت تخرج من كل مكان، وصعدت إلى الطابق العلوي، والمشهد الأليم، كنا نسمع صراخ من داخل الشقة المحترقة.

وتابعت الشاهدة، بدأوا يقفذوا من أحد النوافذ، ليسقطوا من ارتفاع 3 طوابق، بعد أن طالت النار أجسادهم، منهم من توفى وآخرين أصيبوا بكسور وحروق واختناق.

مسرح الجريمة

وأوضح الحاج سيد عبد الهادي، بعد صراع مع اللهب تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، وبينما نفتقد أثنين صاحب الشقة وابنه، لنجدهم متفحمين داخل الشقة، بعد أن حضن الأب ابنه، ويلفظوا أنفاسهم الأخيرة، في مشهد أبكى أهلي منطقة مساكن عين شمس.

وأوضحت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بأن المتهم يعمل سائق، واستغل نوم الضحايا وبدأ في سكب البنزين على الشقة، وانتقم من أقاربه بخطة شيطانية بقتلهم حرقًا عبر شراء كمية من البنزين من أحد محطات الوقود وتسلل ليلًا إلى الشقة وسكب البنزين وأشعل النيران وفر هاربًا.

أحد ضحايا مذبحة عين شمس

ضحايا مذبحة عين شمس

ضحايا مذبحة عين شمس

وتسببت النيران في مقتل 3 أشخاص بينما قامت سيدة بالقفز من البلكونة وأصيبت بكسور وتسببت النيران في إصابة 8 أشخاص باختناقات وتم علاجهم.

اعترافات المتهم في مذبحة عين شمس

وأدلى المتهم، يعمل سائق، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلا "أنا ضيعت نفسي بسبب أخواتي البنات خصوصا أختي المقيمة معانا في البيت، أنا ضيعت نفسي وصعبان عليا اللي اتصاب بدون ذنب، في ناس كمان ماتت بسببي".

وتابع قاتل أسرته: " أنا عملت كده عشان أطفي النار اللي جوايا، لكن مش قصدي أموّت حد ولا أحرق البيت".

وأوضح المتهم أن بينه وبين شقيقته خلافت على أموال الإرث بينهم وأنه ذهب إليها أكثر من 10 مرات يطالبها بالمبلغ المالي ولكن شقيقته المجني عليها كانت تماطله في كل مرة.

محرر الوفد وشهود عيان

وأضاف المتهم في مذبحة عين شمس؛ بأن في المرة الأخيرة التي ذهب لشقيقته منذ أسبوعين أعطت مبلغ 3 آلاف جنيه له وأخبرته أنها سوف تقوم بجمع باقي المبلغ خلال أيام، وأنه أمهل شقيقته وقتا طويلا لتسديد المبلغ ولكنها كانت تماطله بحجة الظروف المادية وتعثرها إلا أنه استشاط غضبا عندما رأى صور أسرتها على بروفايل ابنها وجميعهم في المصيف فقرر الانتقام.

كما أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بتجديد حبس سائق القى زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته بعين شمس “المتهم في مذبحة عين شمس” ما أسفر عن احتراق المنزل ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.