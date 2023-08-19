سياسي: توصيات الحوار الوطني شاملة والرئيس السيسي أوفى بوعده

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن توصيات الحوار الوطني مهمة وجادة ولها أهميتها الكبيرة في هذا التوقيت خصوصًا أن الرئيس قال إن بعض الصلاحيات ستتم في إطار مهامه السياسية والدستورية، وأيضا سيحيل بعض الأمور إلى العرض على مجلس النواب والجهات المهنية.

توصيات الحوار الوطني

وأضاف فهمي في تصريحاته لـ"الوفد"، أن الرئيس أوفى بوعده والكرة الآن في ملعب مجلس النواب وهو الذي سيكون له الطرح المباشر في هذا الإطار، مؤكدًا أن التوصيات شاملة للمرحلة الأولى فقط وهناك جزء ثاني خاص بالقضايا الخاصة بالشباب والمرأة والقوانين.

وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن توصيات الحوار جيدة ومهمة ولها تبعياتها المباشرة في هذا الإطار، وتضمنت أفكار ورؤى عديدة يمكن البناء عليها الفترة المقبلة.

ويذكر، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهى من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.