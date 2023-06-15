باتريس كارتيرون يتولى تدريب أم صلال القطري

تولى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير السابق لفريقي الأهلي والزمالك، تدريب نادي أم صلال القطري لمدة موسم واحد.

وأصدر نادي أم صلال القطري بيانا رسميأ أعلن خلاله التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسم واحد وجاء توقيع المدرب على العقد بحضور الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس النادي، والشيخ عبد العزيز بن سعود آل ثاني رئيس جهاز الكرة، ومدة العقد سنة".

وأضاف البيان: "حيث يسعى أم صلال للظهور بصورة قوية في الموسم الجديد لاسيما وأن إدارة النادي تواصل الجهد من أجل إتمام كافة التعاقدات للاعبين المحترفين، ليبدأ المدرب مرحلة الإعداد بحضور كل العناصر استعدادا للموسم الجديد، خاصة أن الفريق سيخوض معسكرة الإعدادي في تركيا في منتصف يوليو القادم بقيادة كارتيرون".

ويمتلك باتريس كارتيرون مشوار تدريبي متنوع في المنطقة العربية حيث درب الأهلي والزمالك في مصر والرجاء المغربي واتعاون وأخيرا الاتفاق السعودي الذي فسخ التعاقد في شهر فبراير الماضى.

تمكن ثلاثي القسم الثاني لكرة القدم، من حجز بطاقة الصعود الى الدوري الممتاز المصري، عقب اعتلاء كل منهم صدارة مجموعته بالدرجة الثانية.

يعتبر نادى زد أول من حجز بطاقة الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة، عقب تصدره ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 62 نقطة، فيما تأهل نادى بلدية المحلة إلى الدوري الممتاز بعد اعتلائه صدارة مجموعة بحري برصيد 58 نقطة، وأخيرًا تمكن نادي الجونة من التأهل الى الممتاز أ بعد صدارة مجموعة الصعيد برصيد 69 نقطة بالمسابقة.

زد الوافد الجديد على الدوري المصري الممتاز:

يعد فريق الكرة الأول بنادي زد وافدًا جديدًا على الدوري المصري الممتاز بعد تقديمه نتائج أكثر من رائعة بالقسم الثاني استحق عنها الصعود إذْ خاض 69 مباراة، جمع منها 62 نقطة، حققَّ الفوز فى 17 مواجهة، وتعادل في 11 آخرين، وخسر لقاءً وحيدًا.