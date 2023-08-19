السيسي: الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، قائلًا: "قد تكون أسعار السلع مرتفعة وهذا محل تقدير، لكن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتخفف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية".

وقال "السيسي" خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية فجر اليوم السبت، إنه: "من المهم أن نبقى داخل تطوير مستمر، هذه هي سنة الحياة، ومن يتوقف عند حال معين وموقف معين، سيبقى ناجحًا لفترة ثم تتجاوزه الأحداث بعد ذلك، هذا أمر مهم ويب أن يكون واضحًا للجميع".

وتابع: "إنتاجنا من المازوت يقدم جزءا كبيرا جدا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي، ولو لم يكن موجودا لحدثت أزمة كبيرة، لكني أحببت أن أطمئنكم".

ووجه التحية إلى طلاب الأكاديمية العسكرية، قائلا: "سعيد أني بلتقي بكم"، لافتا إلى أنهم يستعدون لتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية بالكامل واستقبال دفعة جديدة.

وأعرب عن تقديره للجهد المبذول في الأكاديمية، مستطردا:" إحنا في تطور مستمر ده حال البشرية وحال الناس".

وقال السيسي أنا بطمن دائما عليكم، وحتى من خلال الزيارة واللقاء والحديث معكم.. يزداد كل يوم تقديري للجهد المبذول والإعداد الكبير اللى بتقوم به الأكاديمية في فترة مهمة جدا.. كل يوم في تطوير مستمر.. التطور هيكون ناجح ثم تتجاوزه الأحداث".

السيسي يجري جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال متحدث رئاسة الجمهورية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم.​