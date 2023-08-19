السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: احنا في تطور مستمر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى طلاب الأكاديمية العسكرية، قائلا: "سعيد أني بلتقي بكم".

وقال السيسي خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية فجر اليوم السبت، إنهم يستعدون لتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية بالكامل واستقبال دفعة جديدة.

وأعرب عن تقديره للجهد المبذول في الأكاديمية، مستطردا:" إحنا في تطور مستمر وده سنة الحياة وحال البشرية وحال الناس".

وواصل السيسي: "أنا بطمن دائما عليكم، وحتى من خلال الزيارة واللقاء والحديث معكم.. يزداد كل يوم تقديري للجهد المبذول والإعداد الكبير اللى بتقوم به الأكاديمية في فترة مهمة جدا.. كل يوم في تطوير مستمر.. التطور هيكون ناجح ثم تتجاوزه الأحداث".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال متحدث رئاسة الجمهورية: الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم.​