موقف المحترفين المصريين في الدوريات الكبري

سيكون النجوم المصريين اليوم السبت على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل في مختلف الدوريات العالمية والعربية والأجنبية، والتي تشهد منافسه شرسة بجميع البطولات.

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ويشارك عدد من نجوم كرة القدم المصرية والمحترفين بالخارج في مختلف مباريات اليوم بالدوريات العالمية الكبري .

محمد صلاح

محمد صلاح

يلعب اليوم الفرعون المصري محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع فريقه أمام بورنموث في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعي محمد صلاح خلال مباراة اليوم فى ممارسة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية مع الريدز وافتتاح سجله التهديفي في الدوري الإنجليزي لمواصلة الصراع على لقب هداف البطولة.

ويقترب صلاح من تحقيق رقم قياسي جديد في حال تسجيله هدف في شباك بورثموث ، إذ سيصبح أكثر رابع فريق يسجل به الملك المصري برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع فرق كبري كأرسنال.

تريزيجيه

تريزيجيه

على الجانب الأخر يواجه الفريق الكروي بنادي طرابزون سبور الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمود تريزيجيه نظيره فريق جالطة سراي في اللقاء الذي يجمع ببينهما على ملعب "مركب علي سامي بان الرياضي" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري التركي.

ويتطلع تريزيجيه للمشاركة أساسيًا مع فريقه أمام جالطة سراي من أجل مواصلة تقديم عروضه القوية في الدوري التركي .

وشارك تريزيجه مع طرابزون سبو خلال الموسم الماضي في 41 مباراة بمختلف المسابقات ، سجل خلالها 15 هدف ، وصنع 10 أهداف اخرين .

كوكا

كوكا

فيما يستعد الدولي المصري أحمد حسن كوكا للمشاركة مع فريقه الأنيا سبور في مباراته اليوم أمام تشايكور ريزا سبور في اللقاء الذي سيقام على ملعب ريزا سبور في الجولة الثانية من الدوري التركي.

خاض كوكا مع الأنيا سبور خلال الموسم الماضي 28 مباراة بمختلف المسابقات ، تمكن من تسجيل 11 هدفًا وصنع هدف وحيد، وتلقى البطاقة الصفراء في 3 مناسبات.

طارق حامد

طارق حامد

على مستوي المشاركة العربية يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة والذي يتواجد في صفوفه النجم المصري طارق حامد نظيره فريق الطائي في مواجهة سهلة للعميد ستجمعهما مساء اليوم السبت على إستاد الأميرعبدالله الفيصل في الجولة الثانية من دوري روشن الشعودي .

وينتظر طارق حامد مشاركته مع العميد بعد عودته للتدريبات الجماعية في ظل ارتباط اسم الاعب بالانتقال إلى عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعاقد اداراة الاتحاد مع صفقات أوروبية كبيرة على رأسها نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

وكان طارق حامد نجح في التتويج مع العميد بلقب دوري روشن السعودي للموسم المنقضي 2022-2023 ، بجانب لقب كأس السوبر السعودي .