محمد صلاح وكلوب.. تطورات الأزمة ودور العرض السعودي في الضغط علي ليفربول

تصدرت أزمة النجم الدولي محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول حديث الوسط الرياضي في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي، وذلك في مواجهة ليفربول وتشيلسي التي جمعتهما علي ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ملخص أزمة محمد صلاح ويورجن كلوب

بدأت الأزمة عندما قام يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول يإخراج محمد صلاح من المباراة أمام تشيلسي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، مما أثار غضب الفرعون المصري الباحث عن رقم قياسي تاريخي في المباراة، حيث كان يتطلع لتسجيل هدف وحيد ليصبح أول لاعب يسجل في المباراة الإفتتاحية بالدوري الإنجليزي في 7 مواسم متتالية.

تعليق يورجن كلوب علي غضب محمد صلاح

علق المدرب الألماني يورجن كلوب علي واقعة محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة وقال: "نحن هنا للفوز بالمباراة، صلاح خارق، مهم للغاية، علينا أن نتخذ قرارات، كنا بحاجة إلى أرجل جديدة.. لديه 500 رقم قياسي مختلف. لا يمكنني التفكير في الأرقام القياسية عندما يتعلق الأمر بالناحية التكتيكية".

مضيفا: "لم أجر محادثة معه بعد، لا أتذكر أنه غادر الملعب سعيدا وأفهم ذلك، لا يوجد شيء أبدا ضد "مو"، هو ليس سعيدا وهذا واضح، أفهم ذلك.. لا مشكلة".

العرض السعودي لضم محمد صلاح.. حقيقي أمام أداة ضغط علي ليفربول

إنتشرت أخبار قوية بعد أزمة محمد صلاح ومدربه بأن نادي اتحاد جدة السعودي قدم رعضًا خيالًيا لضم محمد صلاح مستغلًا توتر العلاقه بينه وبين كلوب.

حيث كشفت قناة "الكأس" القطرية وعبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "إكس" ( تويتر سابقًا) قد كشفت عن منح صلاح الضوء الأخضر لوكيله والنادى السعودى لبدء التفاوض مع ليفربول للحصول على خدماته.

وأوضحت التقارير السعودية أن اتحاد جدة عرض رقم ضخم على محمد صلاح من أجل إنضمام لــ "النمور"، حيث عرض النادى مبلغ 180 مليون يورو لمدة موسمين، هذا بالإضافة إلى إغلاق الصفحة مع إدارة ليفربول بميلغ 60 مليون إسترليني للموافقة على رحيل "الملك المصرى".

ولكن سرعان ما تبخر هذا العرض وعم الصمت علي مفاوضات محمد صلاح والاتحاد السعودي، وهو مايشير إلا أنه كان بمثابة أداة ضغط علي إدارة نادي ليفربول.

أخر ما وصلت إليه أزمة محمد صلاح و كلوب

يبدو أن الأزمة سرعان ما وتم إحتوائها من قبل الطرفين، وهو ما شهدته الأيام الأخيرة من تلاشي العرض السعودي، بجانب حديث يورجن كلوب بأنه لا يوجد شيء ليقوله في هذه المشكلة.

حيث تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خلال المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، قبل مباراة ليفربول وبورنموث، على غضب محمد صلاح، بعد استبداله في المباراة الماضية أمام تشيلسي.

وصرح كلوب: "صلاح كان لديه أسبوع تدريب رائع وآمل أن يتمكن من تحقيق ذلك (ما قدمه في التدريبات) في المباراة، بخلاف ذلك لا شيء آخر لدي لأقوله، لم يحدث شيء آخر منذ ذلك الحين".