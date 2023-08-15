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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثنائي سعودي يتنافس على ضم طارق حامد من الاتحاد

طارق حامد
طارق حامد

يقترب النجم الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي الاتحاد السعودي من الرحيل عن صفوف العميد، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بسبب كثرة اللاعبين الأجانب في صفوف النمور.

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وأشارت تقارير إلى أن الاتحاد أصبح مستعدًا للموافقة على رحيل طارق حامد عن صفوف الفريق بسبب وصول عدد الأجانب إلى 10 لاعبين، وامتلاكه كانتي وفابينيو في خانة وسط الملعب.

منافسة ثنائية على ضم طارق حامد من الاتحاد

دخلت أندية ضمك والوحدة في سباق للحصول على توقيع طارق حامد من صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، مستغلين وضع العميد في الميركاتو الحالي بامتلاكه عدد كبير يفوق المطلوب من اللاعبين المحترفين.

أكدت تقارير أن نادي ضمك أتم اتفاقه بالفعل مع نادي الاتحاد على ضم طارق حامد الذي كان يرفض نونو سانتو رحيله عن التايجرس بسب مستواه وروحه داخل الملعب.

في جين يرغب نادي الوحدة في الحصول على خدمات اللاعب لدعم وسط الملعب، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة بشان موقف اللاعب النهائي وهل سيوافق المدرب البرتغالي على رحيله.