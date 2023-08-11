إعصار خانون يسبب فيضانات وانهيارات أرضية لمنشآت كوريا الجنوبية

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الناجمة عن إعصار "خانون"، في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأضرار جسيمة للمنشآت في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وفق روسيا اليوم.

واجتاحت الكوارث البلاد من الجنوب إلى الشمال بعد هبوط إعصار "خانون" على الساحل الجنوبي الشرقي صباح اليوم.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن الإعصار أجبر السلطات على إلغاء 355 رحلة جوية في 14 مطارا و161 قطارا فائق السرعة و251 قطارا عاديا وإغلاق 490 طريقا و166 منطقة ساحلية و178 ممرا بحريا و21 حديقة وطنية في أرجاء البلاد.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الإعصار لكن تم إجلاء 10641 شخصا إلى ملاذات طارئة حتى الساعة 11:00 صباحا وفقا للأرقام الحكومية.

وكان "خانون" الذي هبط على الساحل الجنوبي الشرقي بالقرب من جزيرة غيوجي في الساعة 9:20 صباحا، يخترق المناطق الداخلية طوليا ومن المتوقع أن يصل إلى منطقة على بعد 40 كيلومترا شرق وجنوب شرق سيئول في حوالي الساعة 9:00 مساء وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وذكرت الإدارة أنه في منتصف النهار، كان الإعصار يتجه شمالا بسرعة 38 كيلومترا في الساعة على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة دايغو، مشيرة إلى أن ضغطه المركزي يبلغ 980 هكتوباسكال مع سرعة رياح قصوى تصل إلى 104 كيلومترات في الساعة أو 29 مترا في الثانية.

وأفادت بأن الإعصار تراخى قليلا بعد وقت قصير من وصوله إلى اليابسة ومن المتوقع أن تتقلب سرعته بين 19 و33 كيلومترا في الساعة قبل عبور الحدود بين الكوريتين في منتصف الليل، وأضافت أن السرعة المنخفضة قد تزيد من كميات الأمطار والأضرار المرتبطة بغزارتها.

ويعد المسار المتوقع لإعصار "خانون" غير مسبوق لأنه سيصبح أول إعصار يعبر شبه الجزيرة الكورية من الجنوب إلى الشمال منذ بدء جميع السجلات ذات الصلة في عام 1951، وبهذا، قد يبقى فوق كوريا الجنوبية لمدة 15 ساعة تقريبا.

وكانت جميع المناطق باستثناء جزيرة جيجو الجنوبية تحت تحذير أو تنبيه من الإعصار، حيث توقعت الإدارة هطول أمطار تصل إلى 500 ملم في المناطق الساحلية الشمالية الشرقية وما بين 100 و200 ملم في العاصمة والمناطق الساحلية الوسطى والغربية .

وسجلت مدينة يانغ سان الواقعة جنوب شرق البلاد 348 ملم من الأمطار حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وتليها مدينة تشانغ وون بـ 342 ملم، وغيم تشيون بـ 289.5 ملم ووتشيلوك 284.5 ملم وفقا للإدارة.