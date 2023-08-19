اليمن.. صاعقة رعدية تُنهي حياة رجل بمُحافظة المحويت

لقي مواطن مصرعه في محافظة المحويت باليمن، وذلك في ظل زيادة ضحايا الصواعق الرعدية بمختلف المحافظات اليمنية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنا يُدعى "محمد حسن الحاج" توفي جراء إصابته بصاعقة رعدية، في قرية موفد بمديرية "حفاش" بمحافظة المحويت.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية اليمنية، في نشرتها عبر صفحتها في "فيسبوك"، من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية.

هطول أمطار رعدية

وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد في عدد من المحافظات اليمنية.

ومُنذ مارس الماضي، توفي وأصيب أكثر من 150 شخصا بصواعق رعدية بمختلف المحافظات وفقا لمنظمات المجتمع المدني، بالتزامن مع أمطار رعدية غزيرة تشهدها البلاد.

من ناحية أخرى، سقط أربعة جنود يمنيين بين قتيل وجريح خلال مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين "أنصار الله"، مساء الأحد، في محافظة أبين.

وقال مصدر عسكري يمني إن المواجهات وقعت في جبهة الحلحل بمديرية لودر شمال شرقي أبين، حيث تصدت وحدات من الجيش المدعومة بالمقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لهجوم جماعة "أنصار الله".

وكانت مجموعات من الحوثيين تحاول التقدم نحو مركز المديرية المجاورة لمحافظة البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية من صدها، واستخدمت أسلحة متوسطة وثقيلة خلال المواجهات.

وحسب المصدر نفسه فقد أسفرت المواجهات عن مقتل جنديين من اللواءين 89 مشاة و115 مشاة، وإصابة اثنين آخرين، بينما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.