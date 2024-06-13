تصريحات هشام عاشور عن نيللي كريم تكشف سبب الانفصال الحقيقي

حرص الفنان هشام عاشور على كشف السبب الحقيقي وراء انفصاله عن النجمة نيللي كريم، الذي حدث خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد تداول أنباء تفيد أن أبناء نيللي سبب الطلاق.

نيللي كريم وهشام عاشور

تصريحات هشام عاشور عن طليقته نيللي كريم

وقال هشام عاشور: «أنا مش حاسس إنها طليقتي وليها كل الاحترام والتقدير وهتفضل حبيبتي وهنفضل أصدقاء وده كلام مفروغ منه، ومش كل الناس اللي بتتطلق الحب بيختفي، لكن بيحصل تقصير في بعض الأمور وكان واضح إننا هنوصل لطريق الانفصال».

هشام عاشور يرد على شائعات حدوث الطلاق بسبب أبناء نيللي كريم

وأضاف هشام عاشور: «كلام غير حقيقي، الولدين أصدقائي والبنات أيضًا، شائعات كثيرة مش هقول من صحفي، لأنه بيبقى عنده أمانة مهنة، لكن دول ممكن يبقوا من الشباب اللي بتروح الجنازات، ويصوروا ويقولوا أي كلام عشان يعملوا مشاهدات».

وتابع: «قبل زواجي من نيللي كريم وجدت بها طيبة مختلفة».

نيللي كريم وهشام عاشور

وأشار: «عندما عرضت عليها الزواج وافقت، وبعدها اتقال إني محطوط في خانة إني زوج نيللي كريم».

ولفت هشام عاشور إلى أن «نيللي كريم حقانية ومش مجاملة وقالت إن زواجها منِّي ضرني أكثر من إفادته».. مؤكدًا أن «نيللي كريم عمرها ما رشحتني في أي عمل فني ليها».

هشام عاشور يرد على لقب «جوز نيللي كريم»

وعلق هشام عاشور على لقب «جوز نيللي كريم»، قائلًا: «أنا معروف في العالم بتاعي لكن مرة واحدة طلعت لعالم كبير جدًا».

وأضاف: «وده لأن العالم بتاعها أكبر مني بكتير جدًا، والناس عارفة أني أحرف واحد في الاسكواش وأنا اخترعت ضربة جديدة في الاسكواش من كتر ما أنا بحب اللعبة، وكنت بلعب ماتشات استعراضية أكتر من الماتشات العادية في كل مكان في العالم وخاصًة الدوري الألماني».

نيللي كريم وهشام عاشور

وتابع: «معرفتش أطلع منها ازاي فجأة بقيت زوج نيللي كريم والخبرات دي أنا اتعلمت منها، أنا بضيف للي معايا واللي معايا بيضيف لي، وفي الوقت ده أنا زودتها في حاجات وهي زودتني حاجات، ومقدرش أزعل وأقول الوقت ده كان وحش لأنه كان وقت حلو».

وأوضح هشام عاشور: كلمة طليقتي نيللي كريم أنا مش حاسسها، احنا بعدنا عن بعض، هي لها كل الاحترام والتقدير وهتفضل حبيبتي طول عمرها، والعشرة اللي بينا دي كلها، احنا محصلش بينا كارثة".

نيللي كريم وهشام عاشور

وتابع هشام عاشور: قررنا ناخد طريقين مختلفين، لكنها هتفضل حبيبتي وصاحبتي، ودا كلام مفروغ منه، مش لازم كل اللي بيتطلق الحب ينتهي بينهما، في حاجات معينة بتكون مش موجودة أو اختفت، فالناس بيبقى ليها معزة كبيرة عند بعض، بس مش عايزة تبقى هنا، لكن مش لازم أن الناس لما تطلق يبقى خلاص كرهوا بعض ومش عايزين يشوفوا بعض".



نيللي كريم وهشام عاشور

واستطرد: كان بقالنا فترة واضح إننا هنروح للحتة دي، ولا صحة للشائعات حول انفصالنا بسبب أودلادها، الولدين أصدقائي، ومافيش الكلام دا.

نيللي كريم وهشام عاشور

واستكمل هشام عاشور: لما اتجوزنا في 3 شهور منذ تعرفنا، اتخذنا القرار لوحدنا وبسرعة، وفي نفس الوقت طلاقنا كان لوحدنا وبسرعة، ومحدش اتدخل.

وكانت انفصلت نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور، الجمعة 31 مايو، بعد زواج استمر لعامين ونصف العام، وكانا تزوجا في أغسطس من عام 2021، وأقيم حفل زفافهما في الساحل الشمالي.

نيللي كريم وهشام عاشور

وهشام عاشور لاعب إسكواش سابق، اتجه إلى التمثيل مؤخرا وشارك في عدد من الأعمال مع زوجته نيللي كريم منها مسلسل "عملة نادرة" ومسلسل "روز وليلى".