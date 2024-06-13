ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم قبل إجازة عيد الأضحى المبارك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس، 13 يونيو 2024، على آخر ارتفاع سجله داخل البنوك المصرية، ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي نحو 47.49 جنيه شراء، مقابل 47.63 جنيه للبيع، وذلك خلال آخر أيام العمل الرسمية للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي:

سعر الدولار اليوم الخميس، 13 يونيو 2024 مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي استقر بعد آخر ارتفاع، ليصل إلى 47.66 جنيه للشراء، مقابل 47.76 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر:

سعر الدولار اليوم الخميس 13 يونيو 2024 مقابل الجنيه داخل بنك مصر استقر بعد آخر ارتفاع، ليسجل نحو 47.66 جنيه للشراء، مقابل 47.76 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في بنك الـCib

سعر الدولار اليوم الخميس 13 يونيو 2024 مقابل الجنيه داخل بنك «CIB» استقر بعد آخر ارتفاع، ليصل إلى 47.7 جنيه للشراء، مقابل 47.8 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية:

سعر الدولار اليوم الخميس 13 يونيو 2024 مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية استقر بعد آخر ارتفاع، ليصل إلى 47.66 جنيه للشراء، مقابل 47.76 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات.