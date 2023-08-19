بحوث التناسليات ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة

نظم معهد بحوث التناسليات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية لمحافظة البحيرة لعلاج ماشية صغار المربين والمزارعين بقري محافظة البحيرة في الفترة من 19 اغسطس الي ٢٤ اغسطس2023 .

و قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين

أن هذة القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة البحيرة وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية

واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين بقري محافظة البحيرة وأكد فاضل ان هذة القافلة سوف تجوب عدة قري بمحافظة البحيرة وهي كالاتي يوم السبت ١٩ اغسطس إدارة وادي النطرون الجهة الإمام مالك ويوم الأحد ٢٠ اغسطس في إدارة جناكليس الجهة قرية الانتاج التابعة لوحدة الصداقة ويوم الاثنين ٢١ اغسطس إدارة وادي النطرون الجهة الطبراني ويوم الثلاثاء ٢٢ اغسطس إدارة وادي النطرون الجهة صلاح العبد ويوم الأربعاء ٢٣ اغسطس إدارة جناكليس الجهة قرية شلتوت التابعة لوحدة بيصار ويوم الخميس ٢٤ اغسطس إدارة وادي النطرون الجهة وحدة الشهداء واضاف فاضل ان هذة القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية