مصطفى بكري: لولا مشروعات الزراعة لكان الوضع سيئ (شاهد)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قطاع الزراعة في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.

وتابع "بكري" خلال تقديمه برامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن وزارة الزراعة عقدت اتفاقًا مع شركة حكومية "أي فاينانس" والتي تشف عملة إرسال الأسمدة الزراعية إلى الجمعيات الزراعية.

وأشار إلى أن وزير الزراعة ألزم كل الأطراف باستخدام منظومة شحن الأسمدة، مستطردًا بأن منظومة الأسمدة تشهد فساد، ووزير الزراعة يتخذ الإجراءات لمواجه الفساد.

وواصل بكري أن الرقابة التلقائية في منظومة شحن الأسمدة أغلقت المنافذ أمام كل أوجه الفساد، لافتًا إلى أن الدولة مُلزمة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بالأسعار العادلة وفقًا لدستور 2014.

وأكمل أنه لولا زيادة مساحة الأرض الزراعية والمشروعات القومية كان الوضع سيكون سيئًا جدًا.