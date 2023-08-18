رئيس جامعة سوهاج يتفقد مزرعة كلية الزراعة ويؤكد على توسيع المساحات المنزرعة

أجرى الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج اليوم جولة تفقدية موسعة بمزرعة كلية الزراعة بحي الكوثر، بهدف متابعة سير الأعمال بها، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور خلف همام عميد الكلية، الدكتور محمد حسين مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية والمشرف العلمي لمزرعة الفاكهة، الدكتور محمد يوسف العارف رئيس قسم الإنتاج الحيواني، الدكتور أحمد النحاس المشرف العلمي

لمزرعة الأغنام، الدكتور زينهم شيخون والدكتور أحمد عبد الكريم بقسم إنتاج الدواجن وعدد من العاملين بالمزرعة.









وأوضح النعماني انه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، تحرص الجامعة علي الاستفادة من إمكانيات كلية الزراعة العلمية والبشرية، وما تقوم به من دور فاعل وهام في تنمية الثروة الزراعية والحيوانية وتعظيم الاستفادة من كافة المساحات الشاغرة بها، لافتاً الي أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة

وذلك في إطار سعيها لخدمة مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، والعمل على إطلاق مشروعات بحثية تطبيقية تخدم القضايا التنموية للمجتمع، ومواكبة المعايير الدولية للبحث العلمي وتوجيه وربط تخصصاته باحتياجات سوق العمل محلياََ وخارجياً، من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.





وأكد رئيس الجامعة على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والتطوير اللازم لتعظيم الدور الانتاجى والبحثى لمزارع الجامعة، والتى تُعد أحد المجالات المميزة والمضيئة بالجامعة، وذلك بما تملكه من مساحات أراضى شاسعة تقدم محاصيل مختلفة من الخضر والفاكهة والقمح والبرسيم، الي جانب الانتاج الحيواني ، مشيداً بالدور الهام الذي يقوم به كافة العاملين بمزارع الكلية وبجهودهم المضنية لزيادة الانتاجية وتسويقها بسعر مخفض وجودة عالية لرفع العبء عن كاهل المواطن السوهاجي.





وأشار الدكتور عبدالناصر يس إلى ان رئيس الجامعة تفقد خلال جولته مزرعة الأغنام البحثية والتي يتم فيها تربية سلالة الأغنام السوهاجي بإجمالي عدد ٢٠٧ رأس منها ١٠ كباش للتلقيح وعدد ١٠٠ نعجة أمهات، علاوة على ٥٦ رأس أغنام نامية يتراوح أعمارها من ٦ شهور إلى عام بجانب عدد ٤١ ذكور تسمين بغرض إنتاج اللحوم الضأن، و عدد ٣٠ رأس من الماعز المحلي، مؤكدًا على أن جميع المنتجات مغذاة على أعلاف نباتية ١٠٠% ويتم الكشف يوميًا على اللحوم بيطرياً لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وأضاف الدكتور خلف همام أنه خلال الجولة تفقد رئيس الجامعة ايضاً مزرعة الفاكهة بحي الكوثر والتي تبلغ حوالي 45 فدان، حيث تنتج العديد من محاصيل الفاكهة مثل البرتقال، اليوسفي، الليمون وأيضاً أصناف التين البرشومي والتين الشوكي، كما يوجد بالمزرعة الأصناف الأجنبية مثل صنف روجا وكريستالينا، وأيضاً بالإضافة إلى السلالة البلدي ( الشاميه)، كما يوجد العديد من أصناف العنب والرمان وبعض أصناف التوت المستخدمه في تغذية دودة القز لإنتاج الحرير، إلي جانب العديد من أصناف الزيتون والكازميرو وجميع هذه الأصناف منتجه، ويتم تخصيص جزء منها لتدريب الطلاب وجزء لإجراء الأبحاث العلمية، موضحاً ان رئيس الجامعة أكد علي أهمية زيادة الإنتاجية وتوسيع رقعة المساحات المنزرعة مستقبلاً.









وقال الدكتور محمد يوسف العارف ان جولة رئيس الجامعة شملت ايضاً مزرعة الأرانب التابعة لقسم إنتاج الدواجن التي تحتوي على عدد 60 أم من سلالتي أرانب الإسكندرية وألفى لاين، ويوفران اللحوم والأرانب للمجتمع السوهاجي، مضيفاً أنه يوجد بالمزرعة عدد 55 زوج حمام فرنساوي لاحم لإنتاج الزغاليل والسلالات بهدف لأبحاث طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ، الي جانب يوجد بمزرعة السمان التابعة لقسم انتاج الدواجن عدد 600 زوج سمان حى ومذبوح ،حيث يتم توفير هذه المنتجات للعاملين داخل منافذ البيع بمقر الجامعة القديم.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مزرعة كلية الزراعة

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مزرعة كلية الزراعة

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مزرعة كلية الزراعة