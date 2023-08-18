الزراعة تكشف الحل لخفض سعر اللحوم (فيديو)

كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترات الماضية.

أكد مستشار وزير الزراعة، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري: “رغم المجهودات الكبيرة التى تمت خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار الأعلاف معضلة”، لافتًا إلى ضرورة الاتجاه لزراعة المحاصيل التى توفر الأعلاف مثل الذرة الصفراء والفول الصويا.

مساحة الذرة الصفراء والبيضاء زادت إلى مليون فدان هذا العام:

تابع مستشار وزير الزراعة أن مساحة الذرة الصفراء والبيضاء زادت إلى مليون فدان هذا العام، مما أسهم فى خفض أسعارها وبالتالي عادت بالإيجاب على أسعار اللحوم"، مضيفًا: “الأعلاف معضلة لأن الدولة مازالت تستورد كميات كبيرة منها”.