رئيس الزمالك: النادي كان مؤسسة فاشلة قبل مرتضى منصور (شاهد)

أكد أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، أن النادي كان مؤسسة فاشلة ماليًا، ورياضيًا، واجتماعيًا، وإنشائيًا قبل قدوم مرتضى منصور إلى الفريق في الفترة الماضية.

وتابع "أحمد مرتضى" خلال تصريحاته عبر فضائية "العربية مصر"، اليوم الجمعة، أن الزمالك تطور بشكل واضح وملحوظ خلال الـ10 سنوات الذي ظهر فيها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وقال إن نادي الزمالك تحول لنادي يحصل على بطولتين على الأقل كل موسم، بداية من 2014 وحتى 2023، إذ إن متوسط بطولات نادي الزمالك هي بطولتين كل عام، وقد يصل العدد لأكبر من ذلك، ولكن المتوسط كان بطولتين، "فيه سنين خدنا فيها أكتر من بطولتين، وأنا فاكر في شهر وواحد بس حققنا فيه 4 بطولات تقريبًا".

وواصل أحمد مرتضى أنه يتمنى أن يعود نادي الزمالك سريعًا لمنصة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أنه اعتاد خلال الفترة الماضية وخلال السنوات الماضية برفقة المستشار مرتضى منصور على رفع البطولات في كل محفل، "زي ما قولت متوسطنا بطولتين كل عام".

وأكمل أن الرياضة تحولت إلى أموال وإمكانات في الوقت الحالي، لافتا إلى أن كلا من ناديي الأهلي وبيراميدز لا يجدوا أي مشاكل أو حروب في الوقت الحالي تعيقهم من إبرام أي صفقات، فيما أن نادي الزمالك يتعرض لحروب عديدة، والحرب تأتي من أبنائه أكثر من أي شخص آخر، "قصة نادي الزمالك كلها العمل على أنه يجيب موارد، ويقلل مصروفاته، ويتحد اللاعبون على حب نادي الزمالك".

تأجيل صفقات الزمالك ليناير المقبل

وفي سياق آخر، أعلن أحمد مرتضى منصور، خلال تصريحاته عبر فضائية "الزمالك" تأجيل صفقات القلعة البيضاء إلى شهر يناير المقبل، لصعوبة توفير المبالغ المالية المستحقة على النادي، مستطردًا: "أوسوريو طلب التعاقد مع ثلاثة لاعبين، وتم التنسيق معه على المعارين، ولم نقدر على التعاقد معهم في فترة الانتقالات الجارية، سنؤجل الأمر لشهر يناير، ولكن نعمل على حل أزمة القيد في الفترة الحالية، أهم شيء نحافظ على العناصر المتواجدة في الفريق".

وأوضح، "لدينا مديونيات خارجية بحوالي 4 ملايين دولار، حصلنا على حوالي 900 ألف دولار، ولدينا أموال تحت التحصيل 3 ملايين دولار، ولكن غير قادرين على فعل شيء بسبب التعاملات البنكية".

وأتم تصريحاته، "نجهز مستحقات اللاعبين المتواجدين لصرفها قبل إنهاء أزمة القيد، وأوسوريو حصل على مستحقاته بالكامل، هو ومساعده، وهو مسافر غدًا، أو بعد غدٍ ثم يعود من أجل الاستعداد للموسم الجديد".

ويواجه الزمالك أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات شيكابالا لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.