لماذا أحمد مرتضي رئيسَا لـ الزمالك.. وحكاية رحيل زيزو وفتوح "فيديو"

جويلي في ميت عقبة

كشف الناقد الرياضي مصطفى جويلي، كواليس هامة حول تعيين أحمد مرتضي منصور، رئيسًا لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح كواليس هامة حول الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة مع أحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى أخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفارس الأبيض.

ووجه جويلي تحية للفريق الأول لكرة اليد بعد الفوز، الذي حققه اليوم على بطل عين توتة الجزائري.

في سياق متصل، استطاع فريق كرة اليد بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره عين التوتة الجزائري في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة العربية للأندية والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية سوبر جلوب.

جاء فوز الزمالك على عين التوتة بنتيجة 34 - 28، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 18 – 13 لصالح الزمالك، على الرغم من وصول الفريق إلى المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد انتهاء أزمة السفر التي واجهت الزمالك.

مجموعة الزمالك:

جاءت قرعة البطولة العربية بتواجد فريق يد الزمالك بالمجموعة الثانية بالإضافة إلى أندية؛ الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوته الجزائري والشعلة اليمني.

بداية الأزمة:

شهدت الأيام الماضية نشوب أزمة لفريق يد الزمالك، بعدما أصبح الفريق مهددًا بعدم المشاركة في البطولة حتى اللحظات الأخيرة.

حيث أوضح الاتحاد المصري لكرة اليد عن استحالة مشاركة الزمالك في البطولة قبل سداد المديونات المتأخرة والمقدرة بما يقرب من 22 مليون جنيه مصري.

لكن أتم الفريق أتفاقه على جدولة المستحقات، لكن ظهرت أزمة مستحقات الثنائي ماتيو جارالدا المدير الفني السابق وجيمس باركر المحترف السابق، لتسابق إدارة الزمالك الزمن وتعلن عن حل تلك الأزمات، ليسافر الفريق إلى السعودية فجر اليوم وقبل أول لقاء له في البطولة بساعات.