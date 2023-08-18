أحمد مرتضى منصور يتحدث عن صفقات الزمالك (شاهد)

أكد أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، أن المدير الفني لفريق كرة القدم خوان كارلوس أوسوريو طلب التعاقد مع 3 صفقات، معقبًا: "إن المدير الفني طلب 3 صفقات فقط خلال الفترة المقبلة، وإذا كان سيضم الزمالك صفقات سيكون 3 أو 4 صفقات على الأكثر خلال الفترة المقبلة".

وتابع "أحمد مرتضى" خلال تصريحاته عبر فضائية "العربية مصر"، اليوم الجمعة، أن الرياضة تحولت إلى أموال وإمكانات في الوقت الحالي.

وأضاف أن كلا من ناديي الأهلي وبيراميدز لا يجدوا أية مشاكل أو حروب في الوقت الحالي تعيقهم من إبرام أي صفقات، فيما أن نادي الزمالك يتعرض لحروب كثيرة، والحرب تأتي من أبنائه أكثر من أي شخص آخر، "قصة نادي الزمالك كلها العمل على أنه يجيب موارد، ويقلل مصروفاته، ويتحد اللاعبون على حب نادي الزمالك".

وأشار أحمد إلى أن تلك هي الخطة التي سيسير عليها نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المسيرة التي بدأها رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور.

وواصل أن نادي الزمالك كان مؤسسة فاشلة ماليًا، ورياضيًا، واجتماعيًا، وإنشائيًا قبل مجيء مرتضى منصور إلى الفريق في الفترة الماضية، إذ إن الزمالك تحول بشكل واضح خلال الـ 10 سنوات الذي ظهر فيها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

الزمالك يعلن تأجيل الصفقات الجديدة إلى يناير المقبل





وفي سياق آخر، أعلن أحمد مرتضى منصور، خلال تصريحاته عبر فضائية "الزمالك"تأجيل صفقات القلعة البيضاء إلى شهر يناير المقبل، لصعوبة توفير المبالغ المالية المستحقة على النادي، مستطردًا: "أوسوريو طلب التعاقد مع ثلاثة لاعبين، وتم التنسيق معه على المعارين، ولم نقدر على التعاقد معهم في فترة الانتقالات الجارية، سنؤجل الأمر لشهر يناير، ولكن نعمل على حل أزمة القيد في الفترة الحالية، أهم شيء نحافظ على العناصر المتواجدة في الفريق".

وأوضح، "لدينا مديونيات خارجية بحوالي 4 ملايين دولار، حصلنا على حوالي 900 ألف دولار، ولدينا أموال تحت التحصيل 3 ملايين دولار، ولكن غير قادرين على فعل شيء بسبب التعاملات البنكية".

وأتم تصريحاته، "نجهز مستحقات اللاعبين المتواجدين لصرفها قبل إنهاء أزمة القيد، وأوسوريو حصل على مستحقاته بالكامل، هو ومساعده، وهو مسافر غدًا، أو بعد غدٍ ثم يعود من أجل الاستعداد للموسم الجديد".

ويواجه الزمالك أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات شيكابالا لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.