تطوير المناطق الأثرية بالفيوم بعد زيادة إقبال السائحين

تشهد منطقة آثار الفيوم الأثرية تطوراً كبيرا هذه الفترة من خلال تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف الى الاهتمام بالمناطق الأثرية والعمل على تطويرها.

وتشمل خطة المنطقة الحفاظ الحفاظ على الأراضي الأثرية من خلال المرور الدورى على جميع المناطق الأثرية والعمل على إزالة المعوقات ومنع التعديات على الأراضى الأثرية.

وتعيش منطقة الفيوم الأثرية حاليا انتعاشة كبيرة في كافة الإدارات المختلفة، حيث تعمل جميع الادارات بالمنطقة بكل جهد لرفع مستوى المنطقة الاثرية والوصول لاعلى مستوى.

كما تحرص المنطقة على وضع خطط استراتيجية لتطوير المناطق الأثرية والاكتشافات الأثرية المتتابعة بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال الترميمات الأثرية .

ويقوم التفتيش الأثري بالمنطقة بدور كبير فى تكثيف المرور على المناطق الأثرية وفحص الاحراز الموجودة فى نيابات الفيوم للتأكد من اثريتها من عدمه، وكذا متابعة كل اعمال الحفر خلسة سواء فى البيوت او الأراضي الأثرية أو المجاورة للمناطق الأثرية وتحرير محاضر للمتعدين وعرضها على النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.

وتقوم إدارة التعديات بالمنطقة بدورها في الحفاظ على المناطق الأثرية وحصر التعديات عليها واستصدار قرارات الازالة وتنفيذها واسترداد أملاك المجلس الاعلى للآثار. وشهدت إدارة البعثات والحفائر اهتماما كبيرا من خلال متابعة أعمال البعثات الأجنبية والاشراف عليها والكشف عن الآثار بطريقة علمية.

كما تهتم الإدارة بالحفر فى المواقع الأثرية على يد اثريين مصريين متخصصين، ثم يلى ذلك الإعلان عن هذة الاكتشافات عبر وسائل الاعلام المختلفة مما يكون له صدى كبير فى تعريف العالم بكنوز واثار مصر.

وتلعب إدارة التوثيق الاثري دور كبير في المنطقة من خلال تسجيل وتصوير وتوثيق المناطق الاثرية ومتابعة حالتها، بالإضافة إلى دور إدارة الترميم بالمنطقة في الإسعافات الاولية للاثار المستخرجه من نتاج الحفائر، وعمل الصيانة والترميم للمواقع الأثرية المختلفة لحماية العناصر المعمارية من التشوه والاندثار.

تخزين ناتج بعثات التنقيب عن الآثار بمتحف كوم اوشيم …

وتولي المنطقة الأثرية أعمال تخزين القطع الأثرية الناتجة عن الحفائر التي تقوم بها البعثات الاجنبية والبعثات المصرية العاملة بمنطقة آثار الفيوم وعرضها فى ارفف وفتارين مثل تلك التى تعرض بالمتاحف وتضم تلك الآثار آثار حجرية سواء تماثيل او كتب معمارية منقوشة ومواد عضوية ومومياوات وهياكل عظمية آدمية او حيوانية.

كما تهتم إدارة الوعى الأثري بمنطقة الفيوم بملف تطوير آليات الدعاية للمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم عن طريق الوعى الأثري والمنصات الالكترونية و تسليط الضوء على منشآت أثرية سيكون لها دور كبير في زيادة السياحة المصرية، ونشر الوعى الأثري وتعميق روح الانتماء للوطن و تنشيط حركة السياحة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد المصري.

وأطلقت إدارة الوعى الأثري مبادرة "كنوز الفيوم "للترويج للمناطق الاثرية وإعادة إحياء تراث المناطق الأثرية.

حيث أن الحملة تستهدف شريحة كبيرة من المهتمين بالسياحة والسفر فى العالم لتحظى محافظة الفيوم بأنظار ومتابعة شرائح كبيرة من المتابعين وإبراز مكانة محافظة الفيوم المتميزة كأحد المقاصد السياحية العالمية حيث كان للمبادرة تأثير دعائي غير تقليدي للمناطق الأثرية المصرية ظهر ذلك في زيادة إقبال السائحين متعددة الجنسيات على المناطق الاثرية.