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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"منصور والجوهرى" ينضمان للنادى المصرى فى الموسم الجديد

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي أحمد أيمن منصور بعقد يمتد لثلاثة  مواسم وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر .

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 ويبلغ اللاعب من العمر  29 عامًا ويشغل مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع ولعب لصفوف ناشئي الزمالك قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية قبل أن ينتقل لصفوف المصري لثلاثة مواسم ثم إنتقل لصفوف بيراميدز ولعب معه لثلاثة مواسم قبل أن ينضم لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسم المنقضي .

 كما نجح مجلس الإدارة فى التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب خط وسط فريق المقاولون العرب لمدة أربعة  مواسم بعد الحصول على الإستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق وسداد المقابل النقدي للصفقة ، واللاعب يبلغ من العمر  25 عامًا ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع مع إجادته للعب بكافة مراكز خط الوسط ، وسبق له الإنضمام لمنتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأوليمبي خلال السنوات الماضية ، وبذلك يكون إجمالى صفقات المصرى للموسم الجديد 7 لاعبين هم : محمد الشامى وميدو جابر وسمير فكري وباهر المحمدي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور ويوسف الجوهرى .

 

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