المصرى يفاضل بين الثلاثى الأفريقى بعد التعاقد مع الصفقات السبعة

يدرس مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على تقرير المدير الفنى لفريق الكرة على ماهر بالحالة الفنية والبدنية لكل لاعب موجود حاليا فى معسكر الإعداد للموسم الجديد ومدى الإستفادة منه ودراسة الإستغناء عنه فى حالة وجود البديل المناسب.

يأتي ذلك بعد نجاح مجلس الإدارة فى دعم الفريق بـ 7 صفقات متميزة فى مركزى الدفاع والوسط هم باهر المحمدى ومحمد الشامى وأحمد أيمن منصور وميدو جابر وسمير فكرى وأحمد عيد ويوسف الجوهرى ، ومازال الفريق يحتاج لدعم هجومى .

ويدرس كامل أبو على مع على ماهر أسماء بعض اللاعبين الأفارقة المعروضين عليه فى خط الهجوم وإمكانية التعاقد مع إثنين منهم.

ويفاضل بين أكثر من لاعب سيكون مفاجآة للجميع خاصة بعد إصابة عبد الرحيم دغموم وعدم مشاركته لمدة لن تقل عن 7 أشهر بدأت دراسة المفاضلة بين الثلاثى الأفريقى الحالى عماد الدين بوبكر وإيزى إيمكا - وهما الأقرب للرحيل - ودراسة الإستغناء عن إلياس الجلاصى فى حالة تلقى عرض قوى مع عدم التفريط فى فرانك إيتوجا لصغر سنه ومهارته وإمكانياته فى مركز الهجوم ، وسوف يحسم مجلس الإدارة اللاعبين الذين سيتم إبلاغهم بالبحث عن عروض فى أندية أخرى قبل السفر لمعسكر المغرب المقرر له الأسبوع القادم والذى سيكون الفرصة الأخيرة لجميع اللاعبين لإثبات جدارتهم فى البقاء .