المصري يعلن التعاقد مع باهر المحمدي

أعلن النادي المصري، منذ قليل التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع باهر المحمدي على عقود انضمامه إلى المصري في حضور كامل أبو علي رئيس النادي وياسر يحيي عضو مجلس الإدارة.

وتعاقد المصري مع سبع صفقات صيفية حتى الأن هم ميدو جابر من سيراميكا، وسمير فكري من الداخلية، ومحمد الشامي من الإسماعيلي، باهر المحمدي من الإسماعيلي، وثنائي الزمالك، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ويوسف الجوهري من المقاولون العرب.

ورحل عن صفوف المصري خمسة لاعبين في الميركاتو الحالي هم رجب عمران، زياد كمال، عبده يحيى، محمد جريندو، محمد الفيومي، وذلك بين انتهاء إعارة وانتهاء عقود.

يذكر أن النادي المصري سيخوض معسكر تحضيري في دولة المغرب استعدادا للموسم الجديد.