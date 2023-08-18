ليونيل ميسي يعود إلى دائرة اهتمامات الدوري السعودي

عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى دائرة اهتمامات الدوري السعودي مجدداً رغم أنه فضل الرحيل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.



وأكدت تقارير صحفية سعودية أن هناك مفاوضات تقودها أحد أندية صندوق الإستثمار السعودي مع إنتر ميامي، تستهدف ضم ميسي على سبيل الإعارة، خلال الموسم الحالى.

ويواصل ميسى تألقه مع إنتر ميامي ، منذ انتقاله للفريق، بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي.

وسجل ميسي 9 أهداف وصنع هدفًا في 6 مباريات فقط بقميص إنتر ميامي، الذى حقق انتصاره الخامس تواليا فى كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

ونجح إنتر ميامي فى إبرام التعاقد مع ميسي فى عقد لمدة سنتين ونصف مقابل 150 مليون دولار.

ويستهدف الدوري السعودي ضم العديد من نجوم كرة القدم العالمية على مدار الفترة الماضية ، حيث نجح فى التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ثم انتقال كريم بنزيما كانتي الى اتحاد جدة بالميركاتو.

