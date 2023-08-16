ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي الأمريكي.. هدف البرغوث أمام فيلادلفيا.. فيديو

يواصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى تألقه مع إنتر ميامي الأمريكي، منذ انتقاله للفريق، بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي.

جاء هدف ليونيل ميسي فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك فيلادلفيا يونيون ليعلن عن الهدف الثالث لـ إنرت ميامي الأمريكي.

وحقق إنرت ميامي الفوز على فيلادلفيا يونيون بأربعة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا لنهائي بطولة كأس الدوريات مع فريق ناشفيل الأمريكي.

هدف ميسي اليوم أمام فيلادلفيا يونيون.. فيديو