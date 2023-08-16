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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي الأمريكي.. هدف البرغوث أمام فيلادلفيا.. فيديو

ليونيل ميسي لاعب
ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي

يواصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى تألقه مع إنتر ميامي الأمريكي، منذ انتقاله للفريق، بعد نهاية مشواره مع باريس سان جيرمان فى الدوري الفرنسي.  

 

جاء هدف ليونيل ميسي فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك فيلادلفيا يونيون ليعلن عن الهدف الثالث لـ إنرت ميامي الأمريكي.

 

وحقق إنرت ميامي الفوز على فيلادلفيا يونيون بأربعة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا لنهائي بطولة كأس الدوريات مع فريق ناشفيل الأمريكي. 

هدف ميسي اليوم أمام فيلادلفيا يونيون.. فيديو

 