الاتحاد يحدد بديل أحمد حجازي من البرازيل

حدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بديل النجم الدولي المصري أحمد حجازي لدعم مركز الدفاع في صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد النقص العددي في الخط الخلفي منذ إصابة الحاجز.

الاتحاد يحدد بديل أحمد حجازي

ووضعت إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي النجم الدولي البرازيلي ماركينيوس آواس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين لدعم الخط الدفاعي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

طلب المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد الدعم في مراكز قلب الدفاع بالإضافة إلى مركز الجناح، وتنوي إدارة العميد الدخول في مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان للحديث حول إمكانية التعاقد مع ماركينيوس.

يلعب المدافع البرازيلي ماركينيوس في مركز قلب الدفاع ويجيد البالغ من العمر 29 عام اللعب في مركز الوسط الدفاعي، نفس المراكز التي يجيدها مواطنه فابينيو لاعب النمور الحالي، وينتهي تعاقد ماركينيوس مع فريق العاصمة الفرنسية في 30 يونيو 2028، ويتبقى له 5 مواسم إضافية مع البي إس جي.

هل يرحل أحمد حجازي عن الاتحاد

تأكد بقاء اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي ضمن قائمة نادي الاتحاد الحالية، ليبقى الوضع كما هو عليه بخروج اللاعب من قائمة النمور حتى يناير المقبل، وذلك بعدما حضر اللاعب لمقر النادي في جدة أمس الأول، وذلك من أجل مواصلة عملية التأهيل مع الطبيب الخاص بعد الإصابة بالرباط الصليبي.

الصفقات التي ينوي الاتحاد التعاقد معها

في صدارة قائمة اللاعبين الذين تنوي إدارة العميد التعاقد معهم هو الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، والذي دخلت الإدارة معه بالفعل في مفاوضات خلال الشهر الماضي.