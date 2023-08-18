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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالة الجوهري تقدم أداء مميزا ببطولة العالم للرماية

بوابة الوفد الإلكترونية

قدمت هالة الجوهري، لاعبة منتخب مصر للرماية المصري أداء مميزا ، خلال منافسات بطولة العالم والمقامة حاليا في مدينة باكو بأذربيجان، وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل.


وحققت هالة نتائج مميزة في منافسات الفردي سيدات بمسابقة المسدس 10 متر، حيث حققت 573 نقطة، وكان يفصلها فقط 3 نقاط عن التأهل إلى الدور النهائي.

هالة الجوهري تحتل المركز 14


وشاركت هالة على مستوى الفرق، حيث احتلت برفقة الثنائي رضوى عبد اللطيف ومنال مصطفى، المركز ال١٤ بين الفرق المشاركة في ظل منافسة شرسة بين 24 منتخبا قويا.
وسبق منتخب مصر للسيدات في الترتيب العام، منتخبات قوية وهي كازاخستان، جورجيا، إيطاليا، سنغافورة، إسبانيا، بولندا، أذربيجان، ألمانيا، كندا، النرويج والإكوادور.
وأشاد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بمستوى الراميات المصريات والكابتن زكي عبد الله مدرب المنتخب المصري، مؤكدا أن مستوى اللاعبات لفت أنظار الجميع ونال إشادة على جميع المستويات.
وأضاف، أن الاتحاد المصري يقف وراء جميع اللاعبين في المنافسات الدولية من أجل تجهيزهم وتوفير فرص الاحتكاك القوية بأفضل المنافسين على مستوى العالم، مؤكدا أن فريق السيدات يسير بخطوات ثابتة.

 

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