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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

للجوع المفاجيء.. طريقة عمل كريب بالجبنة والبقدونس

كريب الجبنة
كريب الجبنة

كريب بالجبنة والبقدونس من الأكلات اللذيذة التي يمكنك صنعها كوجبة سريعة وسهلة عند شعورك بالجوع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرة بالخطوات.

 

كريب بالجبنة

طريقة عمل كريب بالجبنة والبقدونس

المقادير

- دقيق : 2 كوب

- حليب : كوب (كامل الدسم)

- الماء : كوب

- الجبنة البيضاء : 150 غراماً (مفرومة ومفتتة)

- البيض : 2 حبة

- بقدونس : ربع باقة (مفروم ناعم)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

 

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طريقة عمل كريب نوتيلا على خطى المطاعم

طريقة التحضير

ضعي الدقيق في وعاء عميق.

أضيفي الماء، والحليب، والملح إلى الدقيق، وحركي المكونات جيداً.

أضيفي البيض، واخلطي المزيج بالمضرب اليدوي جيداً حتى يتجانس.

أضيفي البقدونس المفروم والجبنة، واخلطي المزيج جيداً.

حضري مقلاة مسطحة وادهنيها بالزيت النباتي باستخدام فرشاة وضعيها على نار متوسطة الحرارة.

اسكبي مقدار مغرفة من الخليط المحضر وحركي المقلاة في جميع الاتجاهات حتى يتوزع الخليط على كامل المقلاة، واتركيها على النار لمدة دقيقتين، ثم اقلبيها على الوجه الآخر واتركيها لدقيقة حتى تتحمر.

كرري العملية حتى إنتهاء الكمية.

ضعي الكريب في طبق التقديم، ويمكنكِ إضافة المزيد من مكونات الحشوة بداخل الكريب الجاهز ثم قدميه.

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